Tennistavolo Norbello: i risultati di fine stagione

NORBELLO, 10/04/2017 - ARRIVEDERCI AD OTTOBRE

I giochi di squadre sono finiti. Il bilancio complessivo del Tennistavolo Norbello si può dire positivo, nel senso che per strada non si sono persi molti cocci. Però c’è sicuramente da rivedere completamente l’assetto per tutelare, durante l’arco della prossima stagione, le fondamenta che si costruiscono all’atto della pianificazione iniziale.

Per la grande carovana giallo blu sarà solo la fine di uno step, perché tra tornei e campionati individuali di varie categorie si continuerà a colpire palline almeno fino a giugno.

Serie A2 Femminile – Play off



Concentramento Finale – Sabato 8 Aprile 2017 – Ore 13:00– 15:00

Sede di gioco: Terni

A.S.D. Tennistavolo Norbello Teco/Corte Auto 2 4



T.T. Asola Marino Allestimenti A.S.D. Tennistavolo Norbello 4 1



ONOREVOLE COMPARSA TERNANA

Le norbelline, come da pronostico iniziale, cedono entrambe le volte la posta in palio, facendo vedere che se la possono giocare con chiunque. Contro il Cortemaggiore recuperano lo svantaggio iniziale di 0-2 grazie a degli splendidi acuti di Marialucia Di Meo e Anna Spiridonova. Poi però le emiliane riprendono le misure iniziali.

Più netta nel punteggio la sconfitta con Asola dove Gohar Atoyan conquista il punto della bandiera. Ma andando a vedere i singoli parziali si capisce che l’incontro era più aperto di quanto si potesse immaginare.

Quelle delle tre impareggiabili giallo blu rimane una splendida annata che aveva come traguardo essenziale la salvezza. Con grande impegno, invece, sono finite a giocare per l’accesso alla massima categoria.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Settima giornata di ritorno – Sabato 8 Aprile 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Guspini(VS)

ASD Tennistavolo Guspini - A.S.D. Tennistavolo Norbello 5 1

C’É FRETTA DI DIMENTICARE

Nel giorno dell’arrivederci dove i padroni di casa, già salvi, hanno schierato anche piccole forze in ascesa, il team allenato da Tore Scotto, retrocesso da qualche giornata, ha invece tirato definitivamente i remi in barca. L’unico punto giallo blu porta la firma di Federico Concas. Con lui c’erano Felice Leppori e Roberta Perna.

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Settima giornata di ritorno – Sabato 8 Aprile 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Oristano (OR)

T.T. Oristano Bianco - A.S.D. Tennistavolo Norbello 2 4



CHISSÀ..

Successo finale per la compagine guilcerina che chiude così a due sole lunghezze dalla vincitrice Guilcer. Ventitré punti incassati che potrebbero fare comodo in propensione ripescaggi.



Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it

www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.