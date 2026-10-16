Tennistavolo Norbello: l'A2 maschile impegnata di nuovo in casa

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 09 del 16-10-2026.pdf





Dopo la maratona del debutto casalingo, una certezza è emersa limpida: assistere ai match del Tennistavolo Norbello in Serie A2 Maschile appassiona il pubblico. Le quasi cinque ore di gioco contro il Muravera TT hanno lasciato il segno.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il confronto di domenica nella Palestra Comunale di via Azuni mette in palio punti pesanti per il prosieguo del Girone B.

Il Tennistavolo Norbello si presenta all'appuntamento forte dei 2 punti conquistati all'esordio grazie alla sudata vittoria per 4-3 nel derby sardo contro l'ASD Muravera TT (che ha comunque mosso la classifica incamerando 1 punto).

I gialloblù occupano la quarta posizione, subito a ridosso del trio di testa. Gli avversari pugliesi del GS TT Corato inseguono invece a quota 1, dopo la sconfitta per 4-2 patita per mano dell'Aragon Spartans Vasto. Per i ragazzi guidati dal tecnico Davide Guidone si tratta di un'occasione d'oro per dare continuità alla striscia positiva e scalare posizioni importanti.

A dirigere l’incontro ci sarà l’arbitro Nicola Mazzuzzi da Cagliari.





Campionato Serie A2 Maschile – Girone “B”





Seconda giornata di andata Domenica 18 ottobre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)





Tennistavolo Norbello GS TT Corato









QUI TENNISTAVOLO NORBELLO





Formazione avvolta nel mistero per la panchina di casa, dove ogni incastro resta possibile, a partire proprio dalla composizione del doppio che potrebbe presentare assetti del tutto inediti rispetto alla scorsa settimana. Le scelte strategiche dovranno fare i conti con la normativa federale introdotta in questa stagione: le regole a tutela dei vivai impongono la presenza di almeno due atleti italiani (o formati in Italia) nei singolari, limitando l'impiego a un solo giocatore straniero per incontro. Di conseguenza, pur avendo in rosa tre validissimi elementi non italiani – l'esperto francese Damien Roland Gregory Provost e i giovani iberici Ivan Martin e Miguel Angel Pantoja – lo staff tecnico non potrà averli contemporaneamente in campo. Un rompicapo per Guidone, che dovrà scegliere chi affiancare ai confermatissimi Davide Lorenzo Simon (100% di positività all'esordio) e Giuseppe Calarco.





QUI GS TT CORATO





La compagine pugliese arriva in Sardegna agguerrita e trainata dal suo uomo di punta, l'italo-argentino Francisco Sanchi (numero 11 delle classifiche), autore di una prestazione maiuscola all'esordio con due affermazioni individuali e un punto nel doppio in coppia con Matteo Gualdi. Massima attenzione proprio per Gualdi e per l'atleta nigeriano Adeshina Isiaka Niniola: entrambi sono usciti sconfitti dai rispettivi match nella prima giornata e scenderanno in campo affamati di riscatto, rendendo il team ospite un cliente pericoloso e imprevedibile.