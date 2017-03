Tennistavolo Norbello: la A1 maschile ha due impegni in due giorni

NORBELLO, 16 MARZO 2017 - Due giornate di fuoco. Ben accette dal trio maschile del Tennistavolo Norbello che si esalta maggiormente negli scontri ravvicinati. La posta in palio è altissima: c’è la salvezza prima di ogni altra cosa ma paradossalmente anche la zona play off dista appena due punti a quattro gare dal termine. Maxim Kuznetsov, Seun Ajentunmobi e Stanislav Golovanov hanno modificato la loro condotta, in meglio, nel girone di ritorno. La società sta facendo il possibile per metterli a proprio agio e rendere tutto più semplice. In ventiquattro ore si giocheranno i destini della ammiraglia maschile guilcerina. I tifosi attendono gli esiti con grande apprensione.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno – Sabato 18 Marzo 2017 - Ore 16:45

Sede di gioco: Avenza di Carrara (MS)

USD Apuania Carrara - A.S.D. Tennistavolo Norbello

TENTARE IL COLPACCIO COMUNQUE

Fare punti con la reginetta del campionato è impresa ardua. Anche perché fino ad ora il team toscano ha sempre vinto e può contare sul duo sloveno Jorgic - Kozul che ha conosciuto solo quattro sconfitte complessive (due a testa). Buono anche il rendimento di Mattia Crotti, n. 5 d’Italia (58%). All’andata solo Golovanov riuscì a conquistare un punto su Crotti, mentre Ajetunmobi si trovò in vantaggio per 2-0 su Jorgic ma si fece recuperare.



Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Terza giornata di ritorno – Domenica 19 Marzo 2017 - Ore 16:30

Sede di gioco: Messina (ME)

Top Spin Messina - A.S.D. Tennistavolo Norbello

SI ATTENDE UN PRONTO RISCATTO

Questa è invece una sfida da giocare con tutta la determinazione possibile, per evitare brutti passi falsi come succedette all’andata. In quell’occasione il trio giallo blu deluse le aspettative facendosi imbrigliare nella propria tana dall’italo cinese Chen Ja (42,9%) e da un Antonino Amato (46,7%) particolarmente ispirato. Solo Umberto Giardina consentì ai locali Seun e Golovanov di fare gli unici punti della serata. Attualmente le due formazioni chiudono la classifica a quattro punti. Retrocederà in A2 una sola squadra.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Quinta giornata di ritorno – Sabato 18 Marzo 2017 - Ore 16:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - ASD King Pong ‘Di Cesare' Roma

GIOCARE PER LA MAGLIA

La retrocessione è ormai un dato di fatto. Ma Federico Concas, Felice Leppori Roberta Perna e Gbenga Kayode amano questa disciplina e non scenderanno per nulla svogliati in campo.



Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Quinta giornata di ritorno – Sabato 18 Marzo 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - ASD Tennistavolo Guilcer Ghilarza



BIG MATCH DA NON PERDERE

Sarebbe bello se le tifoserie si ritrovassero in Palestra per dare maggior prestigio ad una gara importantissima per entrambe. Ghilarza, la capolista, precede di un punto in classifica i padroni di casa. Quando mancano tre giornate al termine. Per il team giallo blu scenderanno in campo Antonello Ledda, Peppe Mele e Gabriele Aresu.

Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Quarta giornata di ritorno – Sabato 18 Marzo 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Oristano (OR)

T.T. Oristano Verde - A.S.D. Tennistavolo Norbello



MAI PERDERSI D’ANIMO

Dopo la delusione per aver perso contatti con la vetta, si cerca una vittoria per il morale. In campo Mauro Mereu, Michele Bandinu e Francesco Sanna.



Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it

www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.