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Tennistavolo Norbello: la A2 maschile vince ancora

Giampaolo Puggioni
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Tennistavolo Norbello: la A2 maschile vince ancora
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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 10 del 19-10-2026.pdf


Anche nel secondo turno casalingo consecutivo, i padroni di casa dominano gli ospiti sul rettangolo di via Azuni. La formazione pugliese, scesa in campo priva dei titolari, non riesce mai a opporre una vera resistenza. Grazie alla nuova formula del campionato, questo cappotto garantisce tre punti pesantissimi che proiettano i gialloblù nelle zone nobili della graduatoria generale, dando continuità all'affermazione ottenuta al debutto contro il Muravera.


Campionato Serie A2 Maschile – Girone “B”


Seconda giornata di andataDomenica 18 ottobre 2026Ore 17:00


Sede di GiocoPalestra Comunale – Norbello (Or)


Tennistavolo NorbelloGS TT Corato70


UN FILOTTO NETTO SENZA CONCEDERE REPLICHE


La sfida si è rivelata a senso unico fin dai primi scambi. Nei singolari ha brillato il debuttante spagnolo Ivan Martin Sancho, che ha bagnato l'esordio in Sardegna trascinando i compagni. Giuseppe Calarco e Davide Lorenzo Simon hanno completato l'opera nei rispettivi turni individuali, disinnescando il terzetto ospite composto da Andrea Bassi, Paolo Incardona e dal nigeriano Adeshina Isiaka Niniola. Anche l'incontro di doppio, quarto match della serie, ha confermato il monologo gialloblù: la coppia Calarco-Simon ha liquidato con un secco tre a zero il duo Bassi-Niniola, blindando il risultato finale.


PARLANO IL TECNICO GUIDONE E L'ERÒE DELLA GIORNATA IVAN MARTIN


Davide Guidone, allenatore del Tennistavolo Norbello, analizza l'andamento del match: "La formazione ospite si è presentata decisamente rimaneggiata, senza alcun titolare in campo. Tutti e tre i loro giocatori erano di una categoria differente, quindi siamo stati sia bravi, sia fortunati a cogliere al volo questa occasione. Non abbiamo perso nemmeno un set. Vincere questa partita era importantissimo per il prosieguo del campionato: con questi tre punti saliamo a quota cinque, consolidando la nostra posizione nelle parti alte della classifica. Dobbiamo continuare così".

Lo spagnolo Ivan Martin Sancho esprime la sua soddisfazione per l'esordio: "Sono tre punti molto importanti per rimanere in alto in classifica e per fare in modo che la squadra continui a giocare con fiducia. Le mie sensazioni in questa prima partita sono state ottime e speriamo che si continui così".


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Scritto da Giampaolo Puggioni

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