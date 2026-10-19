Tennistavolo Norbello: la A2 maschile vince ancora

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 10 del 19-10-2026.pdf





Anche nel secondo turno casalingo consecutivo, i padroni di casa dominano gli ospiti sul rettangolo di via Azuni. La formazione pugliese, scesa in campo priva dei titolari, non riesce mai a opporre una vera resistenza. Grazie alla nuova formula del campionato, questo cappotto garantisce tre punti pesantissimi che proiettano i gialloblù nelle zone nobili della graduatoria generale, dando continuità all'affermazione ottenuta al debutto contro il Muravera.

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Campionato Serie A2 Maschile – Girone “B”





Seconda giornata di andata Domenica 18 ottobre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)





Tennistavolo Norbello GS TT Corato 7 0





UN FILOTTO NETTO SENZA CONCEDERE REPLICHE





La sfida si è rivelata a senso unico fin dai primi scambi. Nei singolari ha brillato il debuttante spagnolo Ivan Martin Sancho, che ha bagnato l'esordio in Sardegna trascinando i compagni. Giuseppe Calarco e Davide Lorenzo Simon hanno completato l'opera nei rispettivi turni individuali, disinnescando il terzetto ospite composto da Andrea Bassi, Paolo Incardona e dal nigeriano Adeshina Isiaka Niniola. Anche l'incontro di doppio, quarto match della serie, ha confermato il monologo gialloblù: la coppia Calarco-Simon ha liquidato con un secco tre a zero il duo Bassi-Niniola, blindando il risultato finale.





PARLANO IL TECNICO GUIDONE E L'ERÒE DELLA GIORNATA IVAN MARTIN





Davide Guidone, allenatore del Tennistavolo Norbello, analizza l'andamento del match: "La formazione ospite si è presentata decisamente rimaneggiata, senza alcun titolare in campo. Tutti e tre i loro giocatori erano di una categoria differente, quindi siamo stati sia bravi, sia fortunati a cogliere al volo questa occasione. Non abbiamo perso nemmeno un set. Vincere questa partita era importantissimo per il prosieguo del campionato: con questi tre punti saliamo a quota cinque, consolidando la nostra posizione nelle parti alte della classifica. Dobbiamo continuare così".

Lo spagnolo Ivan Martin Sancho esprime la sua soddisfazione per l'esordio: "Sono tre punti molto importanti per rimanere in alto in classifica e per fare in modo che la squadra continui a giocare con fiducia. Le mie sensazioni in questa prima partita sono state ottime e speriamo che si continui così".