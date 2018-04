Tennistavolo Norbello: le ultime trasferte della stagione regolare

NORBELLO, 5 APRILE 2018 - La lunga permanenza tra la natura selvaggia norbellese volge al termine. Atleti maschi e femmine facenti parte delle ammiraglie di A1 ripartono verso la terraferma con l’umore un po’ sotto i tacchi. A nulla è infatti valso l’essersi allenati insieme perché il prodotto finale è stata la certezza di una retrocessione (A1 maschile) e il quasi mancato approdo ai play off scudetto per la femminile. Da parte della dirigenza giallo blu gli sforzi per tenere compatto e affiatato il gruppo sono stati molteplici e infatti i ringraziamenti non si sono fatti attendere.

“Dopo la parola fine alla permanenza nella massima serie riservata agli uomini – rileva il presidente Simone Carrucciu – trasferiamo tutte le nostre flebili speranze nelle donne che in teoria possono ancora raggiungere i play off, anche se sconfiggere l’Eppan sarà molto complicato. Seppur demotivati, sarebbe bello se i maschietti lottassero per la prima vittoria stagionale”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

sesta giornata di ritorno Venerdì 6 aprile 2018 Ore 19:30

Sede di Gioco Scuola Media Plazer – Appiano sulla strada del Vino (BZ)

ASV Eppan Tischtennis (Bolzano) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer

PROVATE A SORPRENDERE

In una stagione dove i rimpianti sono stati molteplici, non ci si può dimenticare anche della sconfitta patita in casa con il team alto atesino che da uno svantaggio di 0-2 riuscì a fare suo l’incontro grazie ad un trio dalle medie non mirabolanti ma che sa sfruttare pienamente le occasioni propizie.

Per Aleksandra Privalova, Diana Styhar e Anna Fornasari è l’ennesimo match dall’esito incerto ma si attende da loro un colpo a sensazione che faccia dimenticare le delusioni passate.

Le padrone di casa (due sconfitte sul groppone entrambe procurate dal Castel Goffredo) si opporranno con l’azzurra Debora Vivarelli (62,5%), Giulia Cavalli (54,5%) Denisa Zancaner, (53%) ed Evelin Vivarelli (40,%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di ritorno Sabato 7 aprile 2018 Ore 15:00

Sede di Gioco Convitto Nazionale – via Prestinari - Roma (RM)

Cral Comune di Roma Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 4

VINCERE DA RETROCESSI SAREBBE IL MASSIMO

Al termine della gara di sabato scorso ancora non si conoscevano i risultati dagli altri campi. Poi lo spettro della retrocessione è diventato reale, senza sconvolgere più di tanto la squadra composta da Maxim Kuznetsov, Romualdo Manna e Iurii Teteira che con un rendimento così poco redditizio non poteva aspirare ad altro. Ma la mente completamente libera dagli assilli di classifica potrebbe produrre effetti insperati, tipo impressionare più del dovuto Federico Pavan (47%), Paolo Bisi (47,6%) e Nicola Di Fiore (19%) che dal canto loro devono acciuffare una salvezza che si trova dietro l’angolo.