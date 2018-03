Tennistavolo Norbello: mobilitazione totale nel week end

NORBELLO, 16 MARZO 2018 - Come sempre il menù è assortitissimo. Giocano in trasferta le due ammiraglie maschili e femminili; in campo anche le norbelline di A2 femminile e i C1 reduci dall’importante vittoria romana. E poi le regionali, sempre a caccia di conferme e soddisfazioni. Il presidente Simone Carrucciu vorrebbe vedere sorridenti tutti gli atleti impegnati nel denso week – end (circa una ventina), ma sa che non sarà facile. “Auguro a tutti un buon Tennistavolo e se ci regalano qualche soddisfazione non lesinerò complimenti; sono tanti i fronti ancora aperti, speriamo di completarli a nostro vantaggio”.

In via Mele c’è fibrillazione per l’imminente Torneo Nazionale di Quarta Categoria Maschile e Femminile previsto il 14 e 15 aprile: “Lo stiamo pubblicizzando per tempo – rimarca Carrucciu - in modo che a nessuno sfugga un appuntamento non frequente per la Sardegna. Sarebbe bello se un buon numero di appassionati attraversasse il Tirreno per venirci a trovare e scoprire anche le perle storico – culturali del Guilcer”.



Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 18:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport – Angolo Terme (Brescia)

TT Vallecamonica (Brescia) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

PER NON PERDERE DI VISTA IL QUARTO POSTO

Il pronostico dà come favorite le giallo blu che in Lombardia si approcceranno alle padrone di casa con la formazione al completo. All’andata la bielorussa Aleksandra Privalova e l’ucraina Diana Styhar realizzarono l’essenziale doppietta per fare la differenza. Anna Fornasari ha una buona possibilità per sbloccarsi psicologicamente ed ottenere la prima vittoria in A1.

Il Vallecamonica ha come punta di diamante la n. 4 d’Italia Jamila Laurenti che nei recenti Campionati Europei Juniores è arrivata sino ai quarti di finale e poco prima, agli italiani Assoluti di prima categoria, si è piazzata alle spalle della neo campionessa Giorgia Piccolin.

Ma l’atleta che percentualmente sta facendo meglio in campionato è Veronica Mosconi (53,3%). Finora la compagine allenata da Oana Copaci ha fatto giocare in A1 ben sette giocatrici.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Bonacossa – Milano (MI)

AON Milano Sport Tennistavolo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

LA MAGRA SODDISFAZIONE DI GIOCARE IN UNA STRUTTURA AL TOP

La salvezza dista quattro lunghezze con sole tre gare da giocare. Solo un miracolo può evitare la retrocessione al team guilcerino che si ritroverà nel bellissimo impianto milanese, accolto dalla vice capolista allenata da Yang Min. All’andata, a sorpresa, il nigeriano Seun Ajetunmobi vinse entrambe le sue partite e anche il compagno Romualdo Manna ottenne l’altro importante punto che valse un clamoroso pareggio. In Lombardia si presenteranno Manna, Yuri Teteira e Maxim Kuznetsov. Dall’altra parte della barricata i fratelli Leonardo (n. 1 d’Italia) e Matteo Mutti (settimo in Italia, 50%), coadiuvati dal cinese Guo Ze (64,7%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” Nazionale

Quinto Concentramento Domenica 18 marzo 2018 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palazzetto del Tennistavolo - San Nicola La Strada (Caserta)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer Alfiere di Romagna (Forli) 0 0

TT Asola (Mantova) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

CHE SIA ALMENO UN FRUTTIFERO ALLENAMENTO

Le previsioni dicono che alle norbelline saranno riservate le gare dei play out. In effetti l’ultimo concentramento stagionale contempla sfide quasi proibitive contro le prime due della graduatoria. Difficile che la ucraina Dariia Zackarova, l’italo armena Gohar Atoyan e la nuraghese Eleonora Trudu siano capaci di contrastare la loro forza. Il doppio match sarà utile in vista degli spareggi.

Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:30

Sede di Gioco Quartu S. Elena (Ca)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muraverese Tennistavolo 0 0

VINCERE SI PUO’

Entrambe le contendenti sono reduci da prestazioni convincenti. Il team sarrabese però ha una posizione di classifica più tranquilla (2 punti in più) che in un girone molto equilibrato vuol dire molto. Questo aspetto non scoraggia affatto il trio composto dal nigeriano Gbenga Kayode e dai sardissimi Federico Concas e Cesare Mozzi, pronti a dare battaglia sempre e comunque.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Quinta giornata di ritorno Domenica 18 marzo 2018 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Scolastica Via Argentina – Monserrato (CA)

ASD Tennis-Tavolo Monserrato A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

RIPRENDERE LA RETTA VIA

Il brusco stop sassarese della scorsa settimana va subito dimenticato. Ma la squadra di casa non sarà certamente d’accordo. Gara ostica pertanto da affrontare con la massima determinazione sin dall’inizio e senza perdere la trebisonda. In “pista” Gabriele Aresu, Luigi Pusceddu e il papà Nazzaro.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Oristano Note Sportive 0 0

GARA MOLTO AMICHEVOLE

Non dovrebbe essere un problema per la formazione composta dai paralimpici Mauro Mereu e Franco Sanna e dal tonarese Augusto Sau poter ottenere i due punti al cospetto dei bimbi sanluresi che si stanno confrontando per la prima volta in vita loro con un campionato regionale. Sicuramente lo spirito decubertiano prevarrà su ogni altra cosa.