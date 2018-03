Tennistavolo Norbello: pareggi inutili in A1

NORBELLO, 19 MARZO 2018 - QUANDO L’ATTIMO NON VIENE COLTO Resteranno a guardare negli ultimi scampoli di stagione? Alla luce dei recenti pareggi fatti registrare in trasferta sia la A1 femminile, sia la A1 maschile sembrerebbe che non abbiano più da chiedere ai loro rispettivi campionati anche se tali certezze potrebbero giungere dopo gli esiti della prossime gare. Le donne hanno perso terreno dalla zona play off che ora dista tre lunghezze. Sfuma l’ultima opportunità per risalire la china da parte della formazione maschile che a Milano poteva fare bottino pieno.

Il presidente Simone Carrucciu può rinvigorirsi con l’ottima prova offerta dalla C1 maschile che ottiene il secondo successo consecutivo ponendosi in posizioni meno allarmanti nel discorso salvezza.

Saranno play out per le norbelline di A2 che nell’ultimo concentramento colgono un pareggio e una sconfitta.

Secondo capitombolo consecutivo per la C2 che è precipitata nuovamente in acque torbide. Vince la D2.

“Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più da parte delle nostre prime squadre di A1 – ha argomentato Carrucciu – alle quali il pari sta molto stretto considerate le situazioni favorevoli che si erano venute a creare. Non resta che attendere gli eventi ed agire di conseguenza. Andremo avanti con la stessa filosofia che ha caratterizzato i nostri primi vent’anni di vita nell’intento di toglierci nuove soddisfazioni”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 18:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport – Angolo Terme (Brescia)

TT Vallecamonica (Brescia) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 3 3

LA GHIOTTA OCCASIONE PERSA DA ALEKSANDRA

La pretattica avrebbe dovuto premiare le ospiti in quanto le strategie a tavolino del tecnico Eliseo Litterio si sono proiettate verso lo scontro tra Styhar e Mosconi, per permettere ad Anna Fornasari di avere vita facile contro la Zanelli, e così è stato.

Aleksandra Privalova non mette in discussione la sua superiorità contro l’anello debole Zanelli.

Parte bene Diana Styhar che si aggiudica i primi due parziali su Mosconi. Segue un crollo psicologico dettato dalla paura di vincere che compromette tutto il buono fatto all’inizio.

Le padrone di casa passano in vantaggio con la nazionale Jamila Laurenti che in tre set batte Fornasari.

La gara che lascia l’amaro in bocca è tra Privalova e Mosconi con l’atleta bielorussa che recupera il set iniziale di svantaggio per poi condurre 2-1 10 – 5. A questo punto succede l’incredibile con le cinque palle match sciupate dalla stessa e non per particolari meriti dell’atleta locale. Nell’ultimo e decisivo set si va punto a punto, finché Mosconi non se l’aggiudica di misura.

Fornasari rimette in corsa il Tennistavolo Norbello e nel match conclusivo Diana Styhar raddrizza la situazione ingaggiando una bella sfida contro Jamila Laurenti. In realtà l’ucraina potrebbe chiudere le ostilità con forte anticipo, ma a tratti, quando si trova con un congruo distacco di vantaggio, si fa prendere dall’ansia e dalla paura, permettendo il ritorno dell’azzurra. Ma a differenza della precedente tenzone, stavolta la portacolori del Tennistavolo Norbello riesce ad ottenere il punto del definitivo pareggio.

Eliseo Litterio (Tecnico Tennistavolo Norbello): “Vincere ci avrebbe fatto piacere, ma ai fini dei play off il tutto sarebbe stato vanificato dalla vittoria della Bagnolese in casa del Quattro Mori. In teoria dovremmo recuperare tre punti e sperare che la squadra lombarda non muova la classifica. La vedo molto difficile anche perché ha gli scontri diretti a suo favore. Quindi nelle tre giornate conclusive ci godremmo la salvezza anticipata e faremo da spettatori. Questo vale purtroppo anche per la A1 maschile”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Bonacossa – Milano (MI)

AON Milano Sport Tennistavolo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 3 3

POTEVA ESSERE IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE

L’improvvisa assenza per infortunio di Leonardo Mutti e la conseguente sostituzione con l’esordiente Cicchitti apre interessanti spiragli alla squadra ospite.

Netto il successo iniziale da parte di Romualdo Manna che travolge Cicchitti.

Matteo Mutti dà subito l’idea di essere molto allergico alla condotta espressa da Kuznetsov. Ma dopo i primi due set, il padrone di casa trova il coraggio e le tecniche per riequilibrare la situazione. I due combattono alla pari nella quinta frazione, fino a quando non giunge l’impennata finale dettata dall’esperienza e dalla mai sopita bravura che ha sempre caratterizzato il repertorio di Maxim. Sul 10-9 chiama anche un time out che è risultato fondamentale per la vittoria finale.

Partita a senso unico quella che vede opposti i due stranieri in gara: il cinese Guo Ze è veloce nel fare suoi i tre set minimi, anche se in quello mediano l’ucraino Iuri Teteira sciupa delle occasioni molto favorevoli.

Mutti ha tutte le intenzioni di riscattarsi della sconfitta iniziale ma Manna è bravo a non mollare un attimo, e a non dargli respiro. Il netto 3-0 certifica lo stato di grazia del molisano.

Teteira ha condotto fino al 7-5 nel primo set, poi alcuni errori di troppo hanno consentito al milanese Cicchitti di recuperare e vincere. Nel successivo parziale l’ucraino si è innervosito, crollando mentalmente e commettendo anche delle ingenuità tattiche che hanno facilitato le giocate avversarie. Nella terza frazione il pongista del Tennistavolo Norbello ha retto fino al sette pari, poi c’è stata la resa definitiva.

Maxim Kuznetsov se la gioca alla pari col forte cinese Guo Zhe: si spartiscono i primi due set, poi l’italo russo si ritrova in vantaggio 7-4 nel terzo ma viene recuperato. Anche nel successivo è in vantaggio 7—5; sul 9 -9 l’orientale trova gli acuti vincenti sul suo servizio.

Maxim Kuznetsov (Tennistavolo Norbello): “Stavolta eravamo davvero vicini alla prima vittoria, anche se il pareggio lo reputo giusto. Abbiamo sperato che sul 3-1 per noi Teteira non fallisse il match contro il giovane Cicchitti, peraltro molto bravo e non a caso nel giro della nazionale. Purtroppo l’esito è stato diverso. Iuri si è giustificato dicendo che è più facile giocare bene con avversari molto più forti (per esempio Baciocchi, battuto nel girone di ritorno) perché con la mente libera non si ha nulla da perdere. Pure io sono consapevole del fatto che commettendo errori gratuiti contro avversari più forti di me, pregiudico tutto quello che di buono faccio in precedenza. E con il cinese direi che sia andata proprio così. Mi consolo con il primo successo stagionale ottenuto su un giocatore affermato e di un certo livello come Matteo Mutti. Romualdo ha fornito una grande prova di maturità e solidità. Se avessimo preso l’intera posta il miracolo della salvezza sarebbe stato molto più vicino. Ma è anche vero che senza conoscerne i retroscena, avremmo messo la firma per una spartizione dei punti con la vice capolista”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” Nazionale

Quinto Concentramento Domenica 18 marzo 2018 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palazzetto del Tennistavolo - San Nicola La Strada (Caserta)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer Alfiere di Romagna (Forli) 3 3

TT Asola (Mantova) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 4 1

SARANNO PLAYOUT

Il sipario della regular season si chiude con un concentramento che frutta appena un punticino. A coordinare in panca le tre giallo blu questa volta c’è la sempre amata Marialucia Di Meo che per motivi di lavoro, ha allentato un po’ la presa. La gara iniziale decreta la netta superiorità da parte della regina del girone Asola. In questo caso va a segno solo la ucraina Dariia Zakharova. Qualcosa di buono si vede nel secondo incontro dove contribuiscono tutte e tre le norbelline: Dariia, Gohar Atoyan e la sarcidanese Eleonora Trudu, reduce da una dilaniante influenza.

Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:30

Sede di Gioco Quartu S. Elena (Ca)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muraverese Tennistavolo 5 4

BRIVIDI SU BRIVIDI MA SI MUOVE LA CLASSIFICA

La salvezza è ancora lontana ma gli ultimi due successi consecutivi alimentano le speranze in un campionato ancora dalla classifica cortissima. Al cospetto del team sarrabese i locali partono maluccio, ritrovandosi sotto per 1-3. Poi si assiste ad un ribaltamento delle parti con i giallo blu che alla fine si impongono alla nona partita. Stavolta Federico Concas rimane a secco, mentre Gbenga Kayode ritorna alla sua tripletta abituale e Cesare Mozzi dà il suo indispensabile contributo realizzando una doppietta tra cui lo scontro decisivo contro Alberto Mattana chiusosi al quinto set.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Quinta giornata di ritorno Domenica 18 marzo 2018 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Scolastica Via Argentina – Monserrato (CA)

ASD Tennis-Tavolo Monserrato A.S.D. Tennistavolo Norbello 4 2

ALTRO PREOCCUPANTE PASSO FALSO

Nonostante il doppio passo falso consecutivo, l’equipe guilcerina si trova ancora in zona salvezza ma c’è da stare tutt’altro che tranquilli. Nella gara in Campidano si salva dal naufragio solo Luigi Pusceddu.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 17 marzo 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Oristano Note Sportive 6 0

VITTORIA FACILE

Francesco Sanna, Mauro Mereu e Michele Bandinu giocano con i piccoli aspiranti pongisti sanluresi e ne esce una contesa frivola dove gli ospiti osservano attentamente i movimenti avversari per acquisire esperienza per le prossime gare.