Tennistavolo Norbello: presentazione terzo turno di Coppa Europea

NORBELLO, 3 FEBBRAIO 2017 - C’è una squadra che nella storia della Coppa TT Intercup ha fatto meglio del Post SV Mühlhausen, avversario del Tennistavolo Norbello domani sera in via Azuni.

Si tratta della francese Saint Denis US 93 TT che ha vinto per sei volte l’ambito titolo continentale. Ma il team tedesco proveniente dalla Turingia ha già prodotto un piccolo record, perché domina la competizione da cinque edizioni consecutive, e non è poco. Arriverà nel Guilcier col chiaro intento di passare il turno e di raggiungere un’altra volta la Final Four. Appuntamento al quale, nel 2015, ha partecipato pure il team giallo blu che a Jesolo provò a contrastare la leadership tedesca, senza riuscirci. Infatti l’allora formazione composta da Maxim Kuznetsov, Vilbene Mocci e Francesco Lucesoli dovette accontentarsi del quarto posto, alle spalle anche dell’UTTC Oberwart (Austria) e della polacca Morliny Ostróda.

L’appuntamento è saporito per chi vuole vedere in azione una squadra che milita nella Bundesliga, il più importante campionato maschile teutonico. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Coppa Europea TT Intercup

Terzo Turno – Sabato 4 Febbraio 2017 - Ore 18:00

Sede di gioco: Norbello (Italia)

POST SV Muhlhausen (GERMANIA) A.S.D. Tennistavolo Norbello



KUZNETSOV & C. PRONTI A DARE IL MASSIMO

In casa guilcerina si è dovuti ricorrere ad un rimpasto perché il russo – bulgaro Stanislav Golovanov diserterà la sfida per impegni già presi in precedenza. Quindi davanti al proprio pubblico giocheranno Maxim Kuznetsov e direttamente dalla B2 nazionale il nigeriano Gbenga Kayode, il quartese Felice Leppori e il siliquese Federico Concas.

Dall’altra parte della barricata nomi da brividi come il romeno Ovidiu Ionescu, n. 52 al mondo, l’austriaco Daniel Habesohn, n. 102 e il germanico Lars Hielscher. A loro si aggiunge una vecchia conoscenza del pongismo sardo, il praghese Bohumil Vozicky che in passato è stato compagno di squadra di Maxim Kuznetsov a Cagliari. I due si erano già “scontrati” a Jesolo due anni fa.

Ma a Norbello potrebbe giungere la formazione che milita nella terza divisione della Bundesliga, girone Sud, che oltre ad annoverare Vozicky, si completa con Erik Schreyer, Olegs Kartuzovs, Andreas Wenzel, Sandijs Vasiljevs.

Attualmente il Post SV Mühlhausen occupa la terz’ultima posizione in campionato ed è reduce da una pesante sconfitta contro l’ASV Grünwettersbach che ora l’ha raggiunta in classifica. Un motivo in più per vederli ancor più agguerriti. In Bundesliga 3 lo stesso club staziona ugualmente in terzultima posizione.

Nell’edizione 2016 – 17 della TT Intercup il Tennistavolo Norbello ha passato il primo turno battendo a Lipsia il LTTV Leutzscher Füchse 1990. Poi ha superato il secondo in quanto il TTTC Champions Düsseldorf (Germania) ha dato forfait per problemi organizzativi.



