Tennistavolo Norbello: ritorna la partita doppia di A1 maschile e femminile

NORBELLO, 17 NOVEMBRE 2017 - C’è sempre trepidazione quando si avvicina il giorno della prima stagionale casalinga. In palestra e dintorni gli operosi dirigenti giallo blu circolano freneticamente per capire che tipo di assetto dare alle aree di gioco destinate a quella che ormai è stata ribattezzata “La partita doppia” e che nulla ha da spartire con libri contabili e istituti tecnici commerciali.

In realtà si fa riferimento alla sfida in contemporanea che vede protagoniste le formazioni del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer maschile e femminile in uno scenario davvero particolare dove i protagonisti potranno essere seguiti comodamente dalle tribune amovibili (l’ingresso come sempre sarà gratuito). E anche da casa perché l’emittente televisiva Super TV realizzerà la diretta streaming visibile dal sito web ufficiale del sodalizio guilcerino www.tennistavolonorbello.it .

In questo week end assai movimentato giocano anche la C1 nazionale, la C2 e la D2 che sonderanno il terreno di gioco prima dell’arrivo dei big che saranno protagonisti due ore e mezzo più tardi.

E per non farsi mancare nulla, domenica ad Asola si assisterà al secondo concentramento della A2 femminile.

Il 3 dicembre 2017 è l’ultimo giorno disponibile per mandare le fotografie che parteciperanno alla settima edizione del concorso fotografico internazionale Obiettivo Tennistavolo. L’idea partorita dal presidente giallo blu Simone Carrucciu continua ad essere vincente anche per la varietà dei temi che anno dopo anno vengono proposti. Quello dell’edizione 2017 si intitola “Tennistavolo per tutti” e ha già catturato l’interesse di diversi fotografi che hanno spedito i loro soggetti. Le raffigurazioni migliori saranno premiate solennemente nel corso dell’ottava edizione del Trofeo Internazionale Città di Norbello fissata per l’otto dicembre.

Sabato notte nella sede di via Mele sono attesi i rappresentanti dello sponsor istituzionale locale del sodalizio norbellese e altre personalità di spicco dello sport sardo. Avranno modo di conoscere ufficialmente gran parte degli atleti che porteranno in giro per l’Italia e l’Europa lo stemma dell’Unione Comuni del Guilcer.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 18 novembre 2017 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer A.S.D. T.T. Vallecamonica (Brescia) 0 0

VERSO IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE

Le giocatrici lombarde disputeranno due gare in due giorni: venerdì infatti le attende la sfida di recupero della terza giornata contro il Quattro Mori Cagliari. Un fattore da cui le norbellissime potrebbero avvantaggiarsi vista la presumibile maggiore freschezza atletica. Formazione tipo per il trio di casa con la bielorussa Aleksandra Privalova, l’ucraina Diana Styhar e la magiostrina Anna Fornasari.

Compongono la squadra ospite Veronica Mosconi (n. 6 d’Italia), l’astro nascente Jamila Laurenti (n. 11) e Irene Favaretto.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 18 novembre 2017 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer AON-SSD Milano Sport Tennistavolo 0 0

SFIDA PROIBITIVA MA..

C’è una classifica da muovere ma quello avversario non sembra il team adatto per sperare in qualcosa di buono. Però in casa giallo blu c’è tanta voglia di sovvertire il pronostico. Attualmente Milano occupa la seconda piazza ad un punto dalla capolista Lomellino, grazie ad un assetto robusto formato dai fratelli Leonardo e Matteo Mutti a cui si aggiunge il cinese Guo Ze. Convocati per l’esordio casalingo l’inossidabile Maxim Kuznetsov, l’eclettico nigeriano Seun Ajetunmobi e l’affabile ottimista Romualdo Manna.



Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” Nazionale

Secondo Concentramento Domenica 19 novembre 2017 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Città Asola – (Lombardia)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ASD Muraverese Tennistavolo 0 0

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ASD. T.T. Asola marino Allestimenti 0 0

A CACCIA DI SODDISFAZIONI

Seconda avventura stagionale per le norbelline. Il team sarà composto dalla ucraina Dariia Zakharova, dall’italo armena Gohar Atoyan e dalla cagliaritana Martina Mura. Come sempre l’obiettivo rimane mantenere la serie con una salvezza tranquilla.

DARIIA ZAKHAROVA SI PRESENTA AI TIFOSI

Ha sempre avuto un debole per l'Italia e tra i suoi sogni più ricorrenti c’era quello di giocare qui. Dariia Zakharova li realizza grazie all’intercessione dell’ex Anna Spiridonova che le ha sempre parlato bene dell’ambiente familiare e casereccio tipico del club giallo blu. E questa svolta la definisce un’autentica fortuna.

I tuoi inizi?

A 6 anni il mio primo amore è stato il tennis. Successivamente ho provato col tennistavolo e il racchettone è passato in secondo piano.

Dove hai giocato?

La maggior parte della mia carriera l’ho trascorsa in Top League (in Italia è A2) e una volta sono stata in Super League (A1) con la squadra della mia città natale, Odessa.

Titoli da ricordare?

Ho vinto un campionato in Ucraina. Più volte sono stata campionessa nazionale di doppio. Sono diventata Master Sport dell'Ucraina all'età di 18 anni.

Rimpianti?

Non ho avuto la possibilità di partecipare al campionato europeo, perché sono stata convocata come riserva.

Cosa sai dei nostri campionati?

Ho recuperato diverse informazioni grazie anche alla stessa Anna. Ha speso parole di gratitudine sul tennistavolo italiano, evidenziando anche le buone condizioni di lavoro.

Propositi per la stagione?

Posso solo dire che farò tutto il possibile per migliorare i risultati della squadra.

Il tuo stile di gioco?

Sono un’attaccante che non aspetta l'errore avversario. Preferisco procacciarmi i punti prendendo l’iniziativa.

Cosa ricordi del primo concentramento di A2 femminile?

Non è stato facile per me. D’altronde credo che sia difficile per chiunque ambientarsi subito in una nuova realtà. E poi ero anche eccessivamente in ansia. Farò del mio meglio per rendere più redditizi tutti i prossimi impegni. Sono pronto a dimostrare tutto il mio valore.

Impatto con il territorio?

Ho conosciuto la vostra meravigliosa isola. Sono persino riuscita a vedere molti punti panoramici. Sono molto grata alla famiglia Carrucciu per la sua ospitalità.



Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 16 novembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Quartu S. Elena (Ca)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD King Pong C/1 Di Cesare 0 0

DITELO IN LIMBA

Sarà un trio tutto sardo quello che si esibisce in questa giornata. Cesare Mozzi, Felice Leppori e Federico Concas e Gbenga Kayode sono pronti a dare qualche dispiacere ai capitolini.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Quarta giornata di andata Sabato 18 novembre 2017 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Tennistavolo Libertas Sassari 0 0

TROVARE NUOVE ALCHIMIE

L’ultimo posto in classifica a zero punti fa un certo effetto. Per l’inversione di tendenza ci si augura che Nazzaro Pusceddu e Gabriele Aresu siano più attenti nel controllare le sortite avversarie. In campo anche il macomerese Antonio Ledda.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Seconda giornata di andata Sabato 18 novembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Oristano Arancio 0 0

L’ANTIPASTO PRIMA DELLA BOLGIA

Sarebbe bello se i norbellesi si avvicinassero in palestra già dal primo pomeriggio per incoraggiare il simpatico trio di casa composto dal tonarese Augusto Sau e dai suoi compagni paralimpici Franco Sanna e Mauro Mereu.