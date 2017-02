Tennistavolo Norbello: sfiorato il pareggio col Parma in A1 femminile

NORBELLO, 20 FEBBRAIO 2017 - Ventiquattro set diluiti in due ore tre quarti. Le norbellissime vendono cara la pelle nei confronti di un Parma che forse non se le aspettava così agguerrite. E a ben vedere nessuno si sarebbe scandalizzato se il risultato fosse stato diverso. Il presidente Carrucciu può garantire di aver assistito ad una gara molto avvincente: “Rimane un po’ di delusione perché abbiamo avuto l’opportunità di dimostrare che anche altre avversarie sono alla nostra portata. E poi con un punto in più in classifica sarebbe stato quasi chiuso il capitolo salvezza. Sabato prossimo, ancora in casa nostra, abbiamo l’opportunità di impensierire anche l’Eppan, sono sicuro che le atlete si impegneranno tantissimo per non sfigurare”.

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Prima giornata di ritorno – Sabato 18 Febbraio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Tennistavolo Center Parma 2 4

LOTTA QUASI ALLA PARI

Il pomeriggio in via Azuni comincia nel migliore dei modi. Diana Styhar si è allenata con grande determinazione per tutta la settimana in terra norbellese e i risultati si vedono immediatamente, perché manda al tappeto niente meno che la n. 1 d’Italia Chiara Colantoni, fino a sabato appena due volte sconfitta in campionato. E lo fa con grande personalità, perché riesce a spuntarla ai vantaggi nel primo e nell’ultimo set. L’evento sorprendente rincuora la panchina locale e la veterana Wei Jian dichiara guerra ad una Giulia Cavalli che nelle ultime sfide ha sempre prevalso. Il copione non muta anche se la pongista magiostrina suda veramente freddo. La disputa si dilunga fino al quinto parziale. Quando si trovano otto pari, l’ospite trova il break decisivo che le consente di vincere di misura (11-9).

Parma passa in vantaggio nel match successivo grazie alla promessa azzurrina Jamila Laurenti. Eccellente il suo stato di forma, dovuto ai recenti impegni internazionali: non dà respiro alla pur volenterosa Roberta Perna.Ritorna sul tavolo la cinese di Muravera Wei Jian che fa tremare pure una già scossa Colantoni. Anche in questa circostanza c’è un’equa distribuzione di set, ma dopo aver pareggiato i conti (2-2), l’atleta originaria di Roma approfitta della sua freschezza anagrafica (tra le due ci sono 26 primavere di differenza) per la volata finale avvenuta dopo il consueto cambio di campo.Si sfidano le atlete più in forma della serata. Diana da Odessa parte bene su Laurenti che però impatta nel secondo set. Poi si vedono due frazioni strane dove entrambe prevalgono con uno scarto molto netto (11-3). La situazione di equilibrio vera e propria si assapora nel segmento decisivo con Jamila che sciupa un match point sul 9-10, e poi riesce ad annullarne due alla padrona di casa; finché Styhar non trova la giusta combinazione per vendicare il passo falso dell’andata e regalarsi il quarto successo personale consecutivo in campionato.La vittoria emiliana arriva grazie a Cavalli che non ha problemi nel superare una Roberta Perna in crescita.



