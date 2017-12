Tennistavolo Norbello: tanta roba su molti campi

NORBELLO, 15 DICEMBRE 2017 - Ultimi sforzi prima di dedicarsi completamente agli affari festivi e di famiglia. Il prossimo week end sportivo dei colori giallo blu è denso di appuntamenti. Giocano tutti i campionati, a parte quello di serie A1 Paralimpica che si è tenuto la scorsa settimana a Verona con il duo Mauro Mereu e Francesco Sanna che ha totalizzato una sconfitta e forse una vittoria a tavolino.

Dopo un mesetto di assenza ritorna il massimo campionato con una partita doppia in trasferta, dove uomini e donne saranno ospiti della blasonata società di Castel Goffredo.

Domenica terzo appuntamento stagionale con la A2 femminile di scena ugualmente in Lombardia in un concentramento di due giornate.

Ultima del girone d’andata nei restanti impegni: derby sardo per la C1, mentre nei due campionati regionali le formazioni guilcerine se la vedono in trasferta: la C2 a Cagliari, la D2 a Paulilatino.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 16 dicembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Castel Goffredo (MN)

ASD Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

ATTENDENDO COLPI DI SCENA

Occupa il secondo posto alle spalle del Cortemaggiore perché ha una partita in meno. Ma il team mantovano ha vinto tre gare su tre ed è la squadra campione d’Italia in carica. Poggia le sue forze sul duo orientale composto dall’italo cinese Tian Jing (n. 1 delle classifiche nazionali) e dalla sua connazionale Li Xiang, ancora imbattuta. Il trio si consolida facendo ruotare le giovani Le Thi Hong Loan (n. 7), Elisa Armanini (40), e Nicole Arlia (53).

Le norbellissime si recheranno al Palatennistavolo Elia Mazzi con il solito assetto. Saranno della contesa la bielorussa Aleksandra Privalova (80% di rendimento), l’ucraina Diana Styhar (60%) la magiostrina Anna Fornasari e la sarda Roberta Perna, accompagnate dal tecnico Eliseo Litterio. “Non ci sentiamo perdenti in partenza – dichiara senza tentennamenti il presidente Simone Carrucciu – anche perché le nostre atlete hanno dimostrato di poter essere particolarmente insidiose. Certo è che se dovessimo tornare indenni da questa trasferta la contentezza sarebbe massima”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 16 dicembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Castel Goffredo (MN)

ASD Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

INEDITO SCONTRO SALVEZZA

Dopo averli visti bloccare il forte Milano Sport, in tanti si sono detti che il trio maschile guilcerino potrà osare con chiunque senza complessi di inferiorità. A patto però che alle loro spalle ci sia una congrua dose di allenamenti. Tutte e due le contendenti non possono certo dire di aver interpretato impeccabilmente questa prima parte di campionato. Specie i padroni di casa, a parte un successo in trasferta colto sull’ultima della classe Marcozzi, si ritrovano con appena un punto in più rispetto al club sardo. Fino ad ora solo Marco Rech (n. 3 d’Italia) si sta esibendo ai suoi acclamati livelli (75%). Lo stesso non si può dire del cinese Chen Shunainan che ha subito cinque sconfitte su sette gare disputate. Meglio di lui, in media, ha fatto Luca Bressan (33,3%), mentre Daniele Pinto non ha ancora conosciuto la gioia del primo successo personale.

I guilcerini si presentano al completo con Seun Ajetunmobi, Romualdo Manna, Iurii Teteria e Maxim Kuznetsov, e con il tecnico Francesco Esposito pronto a spendere parole preziose da mettere in pratica. Sembra illogico a dirsi – dichiara Maxim Kuznetsov – ma ci approntiamo a disputare una sfida salvezza; è davvero strano vedere il Castel Goffredo stazionare nelle parti basse della graduatoria. Ce la giocheremo anche se Rech resta l’avversario da battere, ma sono ostici anche gli altri suoi compagni italiani”

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” Nazionale

Terzo Concentramento Domenica 17 dicembre 2017 Ore 11:00 –

14:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Bonacossa - Milano

Alfiere di Romagna (FC) Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer Athletic Club Genova 0 0

UNA VETRINA PER SORPRENDERE

Fa sempre un certo effetto giocare al Centro Bonacossa di Milano. Per le norbelline sarà uno stimolo in più. Il trio sarà composto dall’italo armena Gohar Atoyan, dall’ucraina Dariia Zakharova e dalla cagliaritana Martina Mura, accompagnate dal tecnico Eliseo Litterio. Le avversarie da affrontare si trovano entrambe più in alto in classifica. L’obiettivo è di fare punti per evitare i play out.



Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Settima giornata di andata Sabato 16 dicembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport - Nulvi (SS)

ASD TT Santa Tecla Nulvi A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

EMERGERE IN UNA CLASSIFICA RISTRETTA

Al giro di boa arriva un derby dalle mille incognite in un campionato davvero pazzerello che condensa in due punti tutte e sette le partecipanti. Il team ospite si presenterà in Anglona con il suo asso nigeriano Gbenga Kayode e i tre sardi Cesare Mozzi, Federico Concas, Felice Leppori.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Settima giornata di andata Sabato 16 dicembre 2017 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Scolastica – Cagliari (CA)

ASD Tennistavolo Azzurra Cagliari A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

LA SALVEZZA A PORTATA DI RACCHETTA

Continuerà il ciclo positivo? L’occasione è propizia perché anche la compagine cagliaritana ha gli stessi punti del Tennistavolo Norbello. I convocati: Luigi e Nazzaro Pusceddu, Antonello Ledda e Gabriele Aresu.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Prima giornata di andata Sabato 16 dicembre 2017 Ore 16:30

Sede di Gioco Sede Sociale – Paulilatino (Or)

TT Paulilatino 2014 Giallo A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

DERBY DEL GUILCER

La giovanissima formazione paulese darà il massimo per mettere in difficoltà Mauro Mereu, Francesco Sanna, Alberto Cualbu e Augusto Sau. Vinca il migliore.