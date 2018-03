Tennistavolo Norbello: terzo turno di Coppa Europea TT Intercup in via Azuni

NORBELLO, 9 MARZO 2018 - L’essenza d’Europa è sempre gradevole da annusare. E poi ci vuole un po’ di evasione per questa formazione maschile che tra sfortune e qualche negligenza di troppo si giocherà le ultimissime carte per una permanenza in A1 quasi compromessa. L’avversaria di sabato che onorerà il terzo turno della Coppa Europea TT Intercup riporterà la memoria dei norbellesi ai felici momenti vissuti nel 2015, durante la Final Four disputata a Jesolo. Infatti tra le avversarie c’era anche l’Oberwart, compagine che bazzica spesso nei piani alti della competizione.

Il presidente Simone Carrucciu di sicuro vivrà spensieratamente questa esperienza continentale casalinga, senza troppe illusioni. Semmai sbircerà continuamente il suo smartphone per avere aggiornamenti costanti da Roma dove, quasi in contemporanea la compagine di serie C1 disputa una gara importantissima per la salvezza. “Ci tengo in particolar modo – afferma – e attendiamo un risultato positivo; ho detto ai nostri atleti che devono impegnarsi strenuamente per riportare serenità e ottimismo”.

Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Terzo turno Sabato 10 marzo 2018 Ore 18:00

Sede di Gioco Norbello (OR) – Palestra Comunale via Azuni

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer Regional Team Oberwart – Burgerland (Austria) 0 0

UNA DELLE COMPAGINI PIÙ SOLIDE DELLA TT INTERCUP ARRIVA DALL’AUSTRIA IN CENTRO SARDEGNA: DA NON PERDERE!

Quando nel giugno di tre anni fa il team allora composto da Maxim Kuznetsov, Francesco Lucesoli e Vilbene Mocci si recò nella nota località balneare veneta per disputare la fase finale della TT Intercup, già sapeva che la caratura delle squadre avversarie non gli avrebbe permesso di ambire a posizioni di prestigio. Risultò sconfitto in tutte e tre le gare in programma ma con grande sportività ed incantando i presenti per l’innata simpatia. Tra le avversarie c’era l’Oberwart che fino ad allora aveva collezionato sei finali, senza mai peraltro vincerle. Nelle ultime due edizioni ha nuovamente colto l’ambito traguardo con un secondo e un terzo posto. Nella lista ufficiale, il team che rappresenta la città prossima al confine ungherese, compaiono ben dodici nomi, tra cui i quattro “big” che militano nella “Bundesliga Austriaca” (il massimo campionato nazionale): Victor Vajda, Mathias Habesohn, Dominik Habesohn, Michael Seper. Visti i precedenti, è possibile che in via Azuni verrà schierata la formazione tipo per puntare al quarto concentramento finale consecutivo. Un motivo valido per andare a vederli, senza dimenticare che per accedere all’impianto non si paga nemmeno un centesimo.

Il tecnico della formazione norbellese Franco Esposito non si sente sconfitto in partenza ed in questi giorni sta sopponendo a duri allenamenti i gagliardi atleti locali che ovviamente sudano anche in previsione del rush finale della A1 maschile. Visto qualche problemino logistico con i voli, sarà schierato anche il pongista nativo di Norbello, Giuseppe Mele, che onorerà la maglia insieme ai più celeberrimi Romualdo Manna e Maxim Kuznetsov. La pallina, ricordano in tanti, è sempre rotonda…

Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 10 marzo 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Roma

Asd King Pong C1 Di Cesare Roma A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

UN ACUTO, SOLTANTO UN ACUTO...

I dirigenti giallo blu richiamano all’ordine il terzetto che partirà per la capitale. Il più “tormentato” è senza dubbio Federico Concas: il recente status genitoriale e qualche problemino di salute lo ha fatto allontanare dai rendimenti abituali. Si conta molto sul tris dell’asso nigeriano Gbenga Kayode e anche il sulcitano Cesare Mozzi ha dimostrato di avere le armi per combattere senza inibizioni.

Il King Pong è formazione solida e attualmente ha due punti in più rispetto ai guilcerini. Match adatto per chi adora soffrire.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Quarta giornata di andata Sabato 10 marzo 2018 Ore 16:30

Sede di Gioco Palestra Scolastica – Corso Cossiga – Sassari

Asd Tennistavolo Libertas Sassari A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

TENERE ALLA LARGA L’ORLO DEL BARATRO

I turritani daranno l’anima per fare punti, vista la precaria posizione in classifica: se il campionato si concludesse oggi, andrebbero dritti in D1. Ma anche il sodalizio del centro Sardegna non dovrebbe dimenticare che fino a qualche settimana fa, quella posizione gli era molto familiare. Basterebbe una sconfitta per ricacciarlo tra i flutti melmosi. Gabriele Aresu Nazzaro e Luigi Pusceddu sono avvisati.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Prima giornata di andata Domenica 11 marzo 2018 Ore 10:30

Sede di Gioco Sede Sociale – Via Volta – Paulilatino (Or)

TT Paulilatino 2014 Blu A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE

Derby del Guilcer quasi proibitivo per il terzetto semi paralimpico composto da Francesco Sanna, Mauro Mereu e Augusto Sau. Di fronte si ritroveranno la prima della classe con tanta voglia di mantenere l’unica posizione utile per guadagnare i play off promozione.