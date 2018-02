Tennistavolo Norbello: tra i tanti impegni spicca il concentramento nazionale in via Azuni

NORBELLO, 16 FEBBRAIO 2018 - Le due ammiraglie di serie A1 si allontanano da via Azuni per cimentarsi in missioni d’oltre mare complicatissime. Ma il vuoto che lasceranno sarà colmato domenica con la presenza di ben sei squadre femminili che ravviveranno il primo storico concentramento di serie A2 ospitato in terra guilcerina. Sarà davvero interessante ammirare giocatrici giovani ed esperte che si batteranno per traguardi differenti come play off e play out. Per la dirigenza di casa, sicuramente abituata a gestire livelli di questo spessore, sarà comunque un nuovo banco di prova in vista di altre situazioni che sicuramente si ha in mente di fare nei mesi a venire. “Colgo l’occasione per rinnovare l’invito ai miei concittadini e a tutta la popolazione del Guilcer - esorta il presidente Simone Carrucciu - perché anche il tennistavolo di “seconda classe” assicura momenti molto coinvolgenti sotto l’aspetto tecnico. E inoltre le nostre giocatrici apprezzano l’incoraggiamento da parte del pubblico”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 17 febbraio 2018 Ore 17:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport – Cortemaggiore (Piacenza)

Teco Corte/Auto Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

LA LUCIDITA’ POTREBBE DISEGNARE NUOVI SCENARI

Ospiti della vice capolista. Ed in questa stagione è già la terza volta che le due compagini si scontrano. Nel concentramento inaugurale di Terni fu una sonora débâcle che lasciò il segno. Sempre nella cittadina umbra c’è stato un approccio diverso in occasione della Coppa Italia con Aleksandra Privalova capace di rovinare l’imbattibilità stagionale alla ex Ganna Farladanska che fino ad ora in campionato ha sempre vinto. In quell’occasione sia Diana Styhar, sia la stessa Privalova hanno fatto capire che in realtà le distanze con il club magiostrino non sono così lunghe. Con l’ucraina 100% ci sarà l’azzurra Giorgia Piccolin (n. 3 d’Italia e 84,6%) che in campionato si è arresa solo a Giulia Cavalli (Eppan) e alla cinese di Castel Goffredo Li Xiang. Della squadra fa parte anche la slovena Ana Tofant, (30%), Arianna Barani e la sarda Maria Rita Pilloni. Il tecnico Eliseo Litterio si aspetta un colpo di coda da parte di Anna Fornasari in quanto giocherà con la sua ex squadra e nella sua città.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 17 febbraio 2018 Ore 21:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – Vigevano (Pavia)

TT Lomellino – Cipolla Rossa di Breme Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

ALTRA DIFFICILE TRASFERTA LOMBARDA

Eliseo Litterio farà il possibile per raggiungere Vigevano; in caso contrario spetterà a Romualdo Manna dirigere la piccola orchestra giallo blu, composta dal nigeriano Seun Ajetunmobi e dall’ucraino Iurii Teteira.

Una trasferta contro un trio che viaggia con medie molto buone: il n. 3 d’Italia Jordy Piccolin è al 70%, mentre si discosta di poco la media dell’ucraino Viktor Yefimov (69,2%) reduce da quattro vittorie consecutive. Alessandro Baciocchi, undicesimo nelle classifiche nazionali è al 58,3%.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” Nazionale

Quarto Concentramento Domenica 18 febbraio 2018 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Città - Regione

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer P.G. Frassati 0 0

Muraverese Tennistavolo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

CALMA E SANGUE FREDDO

Dato quasi per scontato che quest’anno si lotterà per la salvezza, le padrone di casa sono obbligate a vincere se vorranno acquisire una posizione privilegiata tra le teste di serie dei play out. Sulla carta l’impresa non dovrebbe essere ardua ma i primi tre concentramenti hanno riservato colpi di scena a non finire e quindi c’è da aspettarsi di tutto. Il tecnico Franco Esposito sceglierà di volta in volta la formazione avendo a disposizione quattro atlete: l’ucraina Dariia Zackarova (58,3%), l’italo armena Gohar Atoyan (50%), Martina Mura ed Eleonora Trudu.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Seconda giornata di ritorno Domenica 18 febbraio 2018 Ore 10:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport n. 2 – Guspini (Vs)

ASD T.T. Guspini A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

A CASA DI UNA BIG PER VEDERE L’EFFETTO CHE FA

Unica seria inseguitrice della capolista Iglesias, il Guspini darà il massimo per travolgere anche la compagine del Guilcer. Tutto dipenderà dalla presenza o meno del quartese Gabriele Aresu nella panca giallo blu e del suo compagno Luigi Pusceddu. Completano i ranghi i sempre irriducibili Nazzaro Pusceddu e Antonello Ledda.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Prima giornata di ritorno Sabato 17 febbraio 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Neoneli 0 0

C’ERA UNA SQUADRA DEL GUILCER E UN’ALTRA DEL BARIGADU...

Il ritorno dopo un lungo letargo. Due punti separano i norbellesi dalla vice capolista neonelese: riuscirà la formazione semi paralimpica a contrastarla? Di sicuro Franco Sanna, Mauro Mereu, Augusto Sau e Alberto Cualbu tenderanno i loro illeggibili trabocchetti.