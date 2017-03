Tennistavolo Norbello: ultima chiamata per la A1 femminile

NORBELLO, 10 MARZO 2017 - TUTTO ANCORA IN BILICO..

Ci sarà da stare col fiato sospeso fino al 18 marzo, quando finalmente sarà noto il risultato finale dell’ultima gara del Kras, la concorrente che insidia la permanenza in A1 delle norbellissime. I più incalliti intenditori sono pronti a scommettere che configurazioni astrali impazzite potrebbero sovvertire la classifica attuale. Implicita quindi anche la sconfitta del club guilcerino sul campo della vice capolista Cortemaggiore. Ma l’organico del presidente Carrucciu avrà voglia di impressionare, come successo nelle ultime due gare, dove, a furia di crederci ha anche lucrato un punto (ma potevano essere tranquillamente due).

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno – Domenica 12 Marzo 2017 - Ore 15:00

Sede di gioco: Cortemaggiore (PC)

Teco/Corte Auto Cortemaggiore - A.S.D. Tennistavolo Norbello

TEAM MAGIOSTRINO MOLTO BEN ASSORTITO

Un po’ di nostalgia riaffiorerà nel vedere Ganna Farladanska giocare contro la sua ex maglia. Per lei è stata una conferma dopo le ottime cose che fece vedere con il Tennistavolo Norbello, e sarà davvero difficile contrastare la sua leadership che per ora gli ha fruttato il 75% di rendimento. E anche l’italo cinese Wang Yu (68,8%) non ha mai fatto sconti a nessuno. Chiude il cerchio Giorgia Piccolin (46,2%) che all’andata dovette inchinarsi alla granitica difesa di Wei Jan, tra l’altro reduce da tre successi personali consecutivi. Buona anche la media fatta registrare dall’ucraina Diana Styhar nelle ultime gare norbellesi. In Emilia Romagna ci sarà anche Marta Sarritzu: per lei la prima volta contro la formazione dell’ex allenatore Michael Oyebode.



