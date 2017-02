Tennistavolo Norbello: ultima gara casalinga per la A1 femminile

NORBELLO, 24 FEBBRAIO 2017 - LIBERARSI DALLE INCERTEZZE E...

La parola d’ordine della settimana sarà “permanenza”. E se messa in pratica farebbe notevolmente piacere alla dirigenza guilcerina che non ha mai amato aggirarsi nei limbi. La A1 femminile ha una nuova opportunità casalinga per strappare almeno un pari alla terza forza del campionato. Le potenzialità ci sono, basterebbe un po’ più di audacia per poter essere aiutati anche dalla fortuna.

E le stesse necessità investono la B maschile, all’ultima chiamata disponibile per poter sperare di risalire la china, appoggiandosi anche alle sventure altrui.

L’ultimo concentramento stagionale della A2 femminile scoprirà le carte: le norbelline dimostreranno se nell’appendice del campionato saranno organico da play off o salvezza.

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno – Sabato 25 Febbraio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello - ASV Eppan (Bolzano)

ABBIATE FEDE

Come già accadde a Parma, anche la trasferta in Alto Adige ebbe degli epiloghi incongrui a discapito del team isolano che venne battuto 4-0. Sabato si può migliorare, a patto che l’ucraina Diana Styhar conservi l’ottima media delle ultime due gare. E che soprattutto Wei Jian si sblocchi da una apatia che sicuramente la sta condizionando non poco. La muraverese cinese combatte alla pari con qualsiasi avversaria, ma al momento di chiudere la partita viene sopraffatta da intralci psicologici.

Del terzetto farà parte anche Roberta Perna, motivatissima più che mai nel vincere almeno un set in questa esperienza nella massima serie.

Il team avversario giungerà in centro Sardegna con l’azzurra Deborah Vivarelli, n. 7 d’Italia e al 69%. Appena poco più indietro Denisa Zancaner, seconda solo a Chiara Colantoni nella classifica generale (66,7%). La romena Andrea Dodean è la meno fruttuosa (36,4%) ma ha pur sempre fatto meglio di Wei Jian (30%) ma meno di Styhar (53,8%).

Serie A2 Femminile - Girone “C” Nazionale



4° Concentramento – Domenica 26 Febbraio 2017 – Ore 11:00– 14:00

Sede di gioco: Castrocaro Terme (FC)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Astra Valdina (Messina)



A.S.D. Quattro Mori Cagliari A.S.D. Tennistavolo Norbello



SITUAZIONE IN BILICO

L’Astra Valdina è al penultimo posto, il club conterraneo del Quattro Mori più avanti di tre lunghezze. I play off sono a portata di mano, ma macinare punti è necessario. Soprattutto per contrastare le ambizioni dell’Alfieri di Romagna che per ora condivide la terza piazza con le giallo blu. Il trio è quello canonico, con il tecnico giocatore Marialucia Di Meo, anche l’italo armena Gohar Atoyan e l’ucraina Anna Spiridonova.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Quarta giornata di ritorno – Sabato 25 Febbraio 2017 - Ore 16:30

Sede di gioco: Muravera (CA)

A.S.D. Muraverese TT - A.S.D. Tennistavolo Norbello

MATCH TRA DISPERATE

Il tecnico Tore Scotto sta dando la carica ai suoi ragazzi. Sa che se si perde anche questa la C1 sarà un traguardo inaccettabile ma reale. Il nigeriano Gbenga Kayode modella per bene la racchetta. Gomme perfette anche per Federico Concas e Felice Leppori. Ma la compagine sarrabese, che è appena due punti sopra rispetto alla cenerentola guilcerina, non starà certo a guardare.

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Quarta giornata di ritorno – Sabato 25 Febbraio 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Nulvi (SS)

A.S.D. TT Santa Tecla Nulvi A - A.S.D. Tennistavolo Norbello



OBBLIGATORIO VINCERE

La compagine anglonese è una brutta gatta da pelare, ma pur sempre inferiore nelle prestazioni rispetto ai giallo blu. Partiranno nel capo di sopra Gabriele Aresu, Nazzaro Pusceddu e Antonello Ledda.



Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Terza giornata di ritorno – Sabato 25 Febbraio 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Tennistavolo Paulilatino B



VOGLIA DI PLAY OFF

Dopo il colpaccio nella scorsa giornata alla squadra gialloblu dei paralimpici e non è venuta l’acquolina in bocca. Il test è importante per capire se battere l’Oristano è stato un caso oppure c’è la stoffa dei leader in Franco Sanna, Mauro Mereu e Michele Bandinu.



