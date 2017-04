Tennistavolo Norbello: ultimi fuochi nei campionati a squadre

NORBELLO, 7 APRILE 2017 - Finale di stagione senza inquietudini. Sono state abbondanti e sufficienti quelle procurate dalle due ammiraglie che poi si sono ritrovate intere e sorridenti pronte a rappresentare la Sardegna anche il prossimo anno.

In questo fine settimana entrano in scena per la quinta volta stagionale le allegre norbelline che con grande impegno sono riuscite ad approdare ai play off. Non avendo la possibilità di conquistare la massima serie (sia per regolamento, sia per legittimi complessi di inferiorità rispetto ad altre corazzate presenti), avranno l’opportunità di giocare in totale spensieratezza. E stesso discorso vale per le compagini di B2 e D1 che purtroppo non hanno centrato i loro obiettivi di inizio stagione ma hanno voglia di chiudere in bellezza la loro esperienza.

Serie A2 Femminile – Play off



Concentramento Finale – Sabato 8 Aprile 2017 – Ore 13:00– 15:00/17:00

Sede di gioco: Terni

A.S.D. Tennistavolo Norbello Teco/Corte Auto (Piacenza)



T.T. Asola (Mantova) A.S.D. Tennistavolo Norbello



LE NORBELLINE INCANTANO SOLO A NOMINARLE

Fa sempre bene alla mente e allo spirito pensare all’affiatata congrega gialloblu che ha la bella caratteristica di giocarsela sempre e comunque con avversarie di ogni risma.

Nel concentramento finale umbro l’esordio di Marialucia Di Meo, Gohar Atoyan e Anna Spiridonova sarà contro il Cortemaggiore dell’ex allenatore Michael Oyebode. In questa serie le emiliane, vincitrici del girone B, non hanno mai perso: Anna Fornasari (73%), Natalia Riabchenko (66,7%), Arianna Barani (64,7%).

Di seguito incroceranno l’Asola, vice capolista del girone A Cristiana Dumitrache (85%), Sofia Mescieri (63,2%), Sonia Mor (23,5%).

Se inaspettatamente le norbelline (che nella regular season giunsero terze nel girone C), si trovassero al comando della graduatoria, l’indomani sfiderebbero le dominatrici degli altri due gironi.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Settima giornata di ritorno – Sabato 8 Aprile 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Guspini (VS)

ASD Tennistavolo Guspini - A.S.D. Tennistavolo Norbello

LA GARA DELL’ARRIVEDERCI

Ultimo capitolo per la retrocessa compagine guilcerina in casa della società amica di Guspini, con la salvezza già in tasca. Sarà una gara in totale relax per entrambe. I convocati dal tecnico Tore Scotto sono Federico Concas, Felice Leppori e Roberta Perna.

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Settima giornata di ritorno – Sabato 8 Aprile 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Oristano (OR)

T.T. Oristano Bianco - A.S.D. Tennistavolo Norbello



CHIUDERE CON IMPEGNO

Ancora delusi per la promozione mancata, i giocatori che rappresentano il sodalizio di via Mele saranno di scena sul campo della già retrocessa compagine oristanese. Spazio a Gabriele Aresu, Peppe Mele e Antonello Ledda.



