Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 26 ottobre 2022

CAGLIARI, 26 OTTOBRE 2022 - SI LAVORA DI GRAN LENA AL PRIMO STAGE GIOVANILE DI MURAVERA

Anche per i giovani più esperti è arrivato il giorno delle verifiche. Dopo lo stage di Quartu dove sotto l’occhio attento del tecnico regionale Francesca Saiu sono passati in rassegna i neofiti di tre club campidanesi, a Muravera si è tenuto il primo stage vero e proprio. I rappresentanti dei vivai sardi vengono monitorati con attenzione, in particolare quelli messisi recentemente in mostra sia dal punto di vista tecnico, sia per la posizione occupata nella classifica relativa alla loro fascia di età.

All’interno della palestra comunale dedicata al noto pongista sarrabese prematuramente scomparso Giovanni Cuccu, i protagonisti hanno faticato più del dovuto per entrare in sintonia con gli esercizi fisici. “L’inizio dei lavori lo definirei stentato – ricorda Francesca Saiu – perché i ragazzi erano particolarmente stanchi. A quel punto ho fermato tutto per guardarli bene in faccia e capire quale fosse il loro reale stato d’animo. La salutare chiacchierata ha fatto si che la ripresa dell’allenamento fosse affrontata grintosamente”. Con l’armonia tornata magicamente a regnare anche gli esercizi al cesto sono stati eseguiti magnificamente grazie anche all’ottimo lavoro svolto dagli sparring ufficiali Nicola Pisanu e la new entry Sara Congiu e l’intervento imprevisto ma graditissimo di Alberto Mattana. “Ci siamo soffermati sulle rotazioni al cesto per captare la direzione della palla, anche in condizioni di imprevedibilità – continua Saiu – e sulla corretta posizione delle gambe”. Si è andati avanti con questi ritmi per centocinquanta minuti di fila, poi spazio anche ai servizi. Tutto si è chiuso con un torneo stile “imperatore”.

“Sono abbastanza contenta – conclude Saiu – perchè il gruppo con cui ho lavorato consta di una decina di persone interessanti e mi auguro di ritrovarli più pronti al prossimo appuntamento. Ho colto l’occasione per scegliere i convocati da portare al Trofeo Transalpino – Coppa del Mediterraneo che saranno resi noti a tempo debito”.

Allo stage hanno partecipato Alba Laura Pinna, Federico Casula, Nicola Cilloco, Simone Demontis, Stefano Ganau (ASD TT. Sassari), Anna Dessì, Emanuele Cuboni (AD Muravera TT), Elena Kuznetsova, (ASD TT. Guspini), Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra), Marco Dessi (ASD Muraverese TT).

A NORBELLO I SANTI SI FESTEGGIANO CON LA RACCHETTA IN MANO

Il ponte del Primo novembre diventa una opportunità da sfruttare per i 6a e 5a categoria che potranno muoversi verso il centro Sardegna e mettersi ulteriormente alla prova dopo le prime tre giornate di campionato a squadre. L’appuntamento è nella palestra comunale di Norbello dove la locale dirigenza presieduta da Simone Carrucciu sta mettendo a punto i dettagli per accogliere nel miglior modo possibile atleti attesi da tutti i punti cardinali dell’isola. C’è tempo fino alla mezzanotte del 28 ottobre per iscriversi.

Il giorno di Ognissanti i cancelli saranno aperti dalle ore 9:00, poi alle 10 si comincia con i 6a.

“Mi auguro che approfittando del ponte arrivino a Norbello tanti appassionati – dichiara Simone Carrucciu – sarebbe un ulteriore segnale, già avvertito nelle precedenti manifestazioni, che il movimento si sta riappropriando dei propri spazi, lasciati giustamente sguarniti nel lungo e straziante periodo pandemico”.

PRIMO TORNEO GIOVANILE STAGIONALE A MURAVERA CON NUMERI MOLTO CONFORTANTI

Il nuovo regolamento riservato ai tornei giovanili (under 11-13-15-17-19-21 femminili e maschili) ha stuzzicato gli appetiti. Il poter partecipare non solo alla categoria di appartenenza, ma anche a quella immediatamente successiva ha fatto registrare un totale di 89 iscritti (per 56 atleti presenti, provenienti da nove società) al primo torneo giovanile 2022-2023 organizzato dalla società ASD Muraverese TT con la collaborazione del Muravera TT e ovviamente della FITET Sardegna. Davanti a questa piacevole invasione, gli organizzatori, in sintonia con il sempre efficientissimo arbitro Nicola Mazzuzzi, hanno deciso di montare dieci tavoli: provvedimento che ha ridotto notevolmente i tempi d’attesa della manifestazione durata complessivamente nove ore.

Dal lato dei risultati il Muravera TT del presidentissimo Luciano Saiu ha superato tutti accumulando complessivamente cinque podi con Elia Licciardi, Emanuele Cuboni, Alessandra Stori e la doppietta di Serena Anedda. A quota tre si è fermato il Tennistavolo Sassari con gli ori di Federico Casula, Nicola Cilloco e Laura Alba Pinna. Il Torrellas Capoterra porta in trionfo Nicola Carboni e Letizia Pusceddu. Momenti di gloria anche per il TT Guspini grazie ad Elena Kuznetsova e la Marcozzi Cagliari per il tramite di Zemgus Lai.

GIANLUCA MATTANA: “CI SCUSIAMO CON IL PUBBLICO PER I DISAGI”

La fiammante palestra comunale, dedicata, dopo i restauri, a Giovanni Cuccu, manca ancora di qualche ritocchino importante per farla eccellere in ambito regionale. “La domenica sportiva è andata piuttosto bene - argomenta il presidente della Muraverese, nonché vice presidente FItet Sardegna Gianluca Mattana – ma l’unica pecca sono stati i posti a sedere risicati e di questo ci siamo scusati con i genitori dei partecipanti. A breve verranno consegnate le tribune amovibili e la musica cambierà notevolmente”. Anche le temperature straordinariamente estive hanno creato qualche grattacapo ai presenti ma quello è un aspetto imponderabile che esula dalle dinamiche organizzative, infallibili per tutto il resto. “Grazie all’Associazione Radio La Voce – continua Mattana - abbiamo usufruito di un impianto sonoro all’avanguardia che ha reso possibile la chiamata ai tavoli e le premiazioni con notevole facilità. Ottimo l’arbitraggio di Nicola Mazzuzzi, ma non lo scopro sicuramente io, che ha beneficiato dell’aiuto eccellente da parte di Michele Buccoli, e dei miei figli Alberto ed Eva Mattana”. Uno sguardo anche ai numeri: “Le categorie dei più giovani (under 11-13-15) hanno riscosso maggiori adesioni – dice il presidente – e poi ho contato tantissimi maschi di cui una grossa percentuale, tra l’altro tecnicamente molto valida, proveniente dal Tennistavolo Sassari; senza dimenticare la Marcozzi. Le femmine si sono difese bene grazie al Muravera TT che sta lavorando con molta attenzione verso le più piccoline; pure il Torrellas Capoterra ne ha portato tante. Ma il mio ringraziamento va a tutte le nove società partecipanti che stanno ampliando i vivai, sperando che al più presto se ne aggiungano tante altre: grazie all’allargamento del campo competitivo, atlete e atleti hanno maggiori opportunità di confronto, aspetto determinante per la maturazione complessiva”.

UNDER 11 FEMMINILE

Già dalle prime schermaglie si capisce che le due fanciulle favorite emergeranno tra il gruppetto di nove partecipanti. Vincerà la figlia d’arte Elèna Kuznetsova (TT Guspini) ma sarà un podio più alto sudato perché Anna Dessì del Muravera TT le dà filo da torcere fino al quinto set della finale, perso a 5. Elèna in precedenza non ha avuto difficoltà nell’eliminare la sua compagna Alice Maria Meloni, mentre la piccola sarrabese, sempre per restare nei derby in famiglia, si sbarazza di Claudia Melis. Nel tabellone compaiono anche Elena Pili (Muraverese) e Marta Di Pierro (Muravera TT).

UNDER 11 MASCHILE

La questione a tre vede brillare Federico Casula (Tennistavolo Sassari), padrone incontrastato del tavolo sia quando si affaccia il suo amico compagno Nicola Cilloco, sia quando si deve opporre a Marco Orani (TT Quartu) arresosi anche a Cilloco.

UNDER 13 FEMMINILE

Nel ritrovo più popoloso dell’altra metà del cielo (14 adesioni), si assiste al cedimento della guspinese Elèna Kuznetsova (testa di serie n. 2) che terminerà la sua avventura al primo turno del tabellone. Decisa invece la vincitrice Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra) che rispetta il pronostico dopo aver ingaggiato una battaglia con Anna Dessì (Muravera TT), nuovamente perdente al quinto set e per giunta con soli due punti di scarto. Nella sua ascesa verso la gloria, Letizia ha l’ingrato compito di sfidare due sue amiche-compagne di scuderia: prima Benedetta Cingolani, poi Elisa Floris. Anna da Villaputzu si fa largo ai danni di Giulia Ibba (Tennistavolo Quartu) e Elisa Aramu (Torrellas Capoterra). Partecipa agli ottavi Alice Maria Meloni (TT Guspini).

UNDER 13 MASCHILE

Situazione anche qui movimentata con tredici iscritti, suddivisi in quattro gironi tre dei quali dominati dai sassaresi Simone Demontis, Federico Casula, Nicola Cilloco. Rompe la monotonia Varis Lai (Marcozzi). La sorpresa giunge nel tabellone quando la testa di serie N.1 Demontis viene estromessa da Mattia Mazzola della Marcozzi che però subito dopo viene eliminato dal suo compagno di scuderia Lai. Nella parte bassa Cilloco si disfa prima di Marco Orani e dopo del suo compagno Casula. La finalissima nord-sud vede prevalere il turritano che a Varis concede solo il primo parziale. Sono approdati agli scontri ad eliminazione diretta Stefano Ganau (Tennistavolo Sassari) e Lorenzo Anedda (Torrellas Capoterra).

UNDER 15 FEMMINILE

Due gironi per sette iscritte, vinti a mani basse dalla favorita Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) e da Sara Floris (Torrellas Capoterra). Le due si sfidano poi in finale, con la turritana che prevale in tre set. Di marca capoterrese il resto del podio con Letizia Pusceddu e Elisa Floris.

UNDER 15 MASCHILE

Il raggruppamento più folto della rassegna muraverese annovera nomi ormai collaudati. I sedici sono suddivisi in quattro gironi e le prime teste di serie non si fanno pregare nel comandarli: Luca Broccia (TT Guspini), Zemgus Lai (Marcozzi), Simone Demontis (Tennistavolo Sassari) e Simone Cocco (Muraverese). Ma nella seconda parte un piccolo sommovimento lo procura il marcozziano che si impone in tre set sul favorito guspinese dopo aver sgominato pure Edoardo Eremita e Demontis in semifinale. Podio più basso per Cocco che negli ottavi ha superato ai vantaggi del quinto set Stefano Ganau. Tra i primi otto c’è Marco Dessì (Muraverese)

UNDER 17 FEMMINILE

Battaglia a tre dove prevale Alessandra Stori (Muravera TT) che deve sudare le proverbiali sette camicie per sbarazzarsi dell’azzurrina Laura Alba Pinna, arresasi 11-9 al quinto. Nulla può davanti a tanta superiorità la Torrellas Sara Floris.

UNDER 17 MASCHILE

Possono andare fieri della loro lanuseinità ma conta soprattutto la pascitura nelle piane di viale Rinascita che li rende sempre più imprendibili. Elia Licciardi ed Emanuele Cuboni, tesserati nel Muravera TT non trovano particolari ostacoli tra gli altri nove concorrenti. Quando si ritrovano a tu per tu per la resa dei conti, è Elia che si aggiudica tutti i set dispari, quinto compreso. In realtà il secondo classificato aveva dovuto penare in semifinale nel ribaltare l’1-2 nei confronti di Manuel Broccia (TT Guspini). Più agevole il compito di Elia che perde la prima frazione ma poi mette tutto a posto nei confronti di Luca Broccia. Raggiungono il tabellone Zemgus Lai (Marcozzi) e Aberto Piras (Muraverese).

UNDER 19 FEMMINILE

Il primo scettro di Serena Anedda (Muravera TT) arriva con un solo match disputato. Batte la sua compagna Alessandra Stori per 3-0.

UNDER 19 MASCHILE

Il mito ogliastrino non si sgretola neppure in questo contesto, solo che è Emanuele Cuboni a prendersi la rivincita sul compaesano e regala un altro oro al Muravera TT. La sua condotta nel girone unico a sei partecipanti è vigorosa: vince tutte e cinque le gare, perdendo un solo set contro Manuel Broccia (TT Guspini). Alle sue spalle Elia Licciardi con quattro successi, e poi Manuel Broccia (TT Guspini), Dzintars Lai (Marcozzi), Christian Liscia (TT Guspini) e Mattia Pala (La Saetta Quartu).

UNDER 21 FEMMINILE

Il secondo successo di Serena Anedda è appena, appena più complicato del precedente. Questa volta disputa tre gare dove non lascia scampo né alla compagna Sara Congiu, piazzatasi al secondo posto del girone unico, né alla medaglia di bronzo Michela Mura (La Saetta) e nemmeno all’altra sua compagna Aurora Pira che chiude la classifica.

UNDER 21 MASCHILE

Il redivivo Nicola Carboni che anni fa belle cose fece vedere con la maglia de La Saetta, riprende confidenza con la racchetta e riassapora i gusti della vittoria coccolato dai suoi nuovi allenatori del Torrellas Capoterra. Batte gli altri due contendenti Dzintars Lai (Marcozzi) e il saettino Umberto Sbardella che si classifica terzo.

COPPE EUROPEE: LE DONNE DEL TENNISTAVOLO NORBELLO AL TERZO TURNO DI EUROPE CUP

I RISULTATI DELLA TT INTERCUP

La prestazione più entusiasmante la riserva il Tennistavolo Norbello che nella ETTU Europe Cup Woman, girone D, raggiunge per la seconda volta nella sua storia il terzo turno.

L’esperienza nel concentramento di Bolzano era cominciata maluccio con la netta sconfitta nei confronti di un Panathinaikos (Grecia) trascinato dalla ex Katerina Toliou. Ma Alina Georgiana Zaharia, Veronica Mosconi, Eleonora Trudu, ben guidate dal tecnico Domenico Colucci, cambiano veste il giorno dopo andando a sconfiggere la formazione basca del Leka Enea Irun GEWO.

Bilancio positivo per le compagini impegnate nella TT Intercup. Il Tennistavolo Norbello (Pool D) è risultato di un altro pianeta rispetto alla formazione austriaca dell’UTTC Ender-Klima Altach, accolta calorosamente nell’impianto di via Azuni. Punti giallo blu di Gaston Alto, Marco Cappuccio, Sergei Mokropolov e del doppio Cappuccio/Alto. Il passaggio del turno passa attraverso la sfida in Vallonia contro i belgi dello RCTT Astrid Herstal.

Nessun problema neppure per il Tennistavolo Sassari (Pool E) che è salito fino alla provincia di Anversa per lasciare pochissimi margini di azione ai belgi del TTK Turnhout sconfitti col minimo indispensabile grazie alle precise sortite di Ganiyu Ashimiyu, Marco Bressan, Marco Poma e del doppio Bressan/Poma. Per proseguire nelle alte sfere della competizione deve battere in casa i tedeschi dello DJK Franz-Sales-Haus Essen.

Disco rosso invece per la Marcozzi Cagliari (Pool A), recatasi a Hostinné (Repubblica Ceca) per affrontare la locale Tatran KRPA, nettamente più forte, che non ha lasciato scampo a Filippo Picciau, Stefano Sedda e Cesare Mozzi. Niente è perduto perché il team di via Crespellani può riscattarsi ospitando il club tedesco TuS Ebersdorf.

Aveva già passato il primo esame continentale il Santa Tecla Nulvi (Pool C) che a breve si recherà a Linz (Austria) per misurarsi con il TTC Hellmonseder Sport.

A1 MASCHILE E FEMMINILE: UOMINI DEL TENNISTAVOLO NORBELLO VITTORIOSI A NAPOLI

Il calendario della prima giornata dei campionati di A1 maschile e femminile non si è ancora completato. Per ora, tra gli uomini, si registra l’importante successo del Tennistavolo Norbello che è andato ad espugnare il PalaVesuvio, opposto ad un S. Espedito Napoli decisamente mutato rispetto allo scorso anno con innesti molto validi. Ma anche il team guilcerino ha risposto con i due suoi pezzi da novanta: il campione argentino Gaston Alto (2 punti) e il confermato Diogo Carvalho (1), cui si aggiunge un efficace Marco Antonio Cappuccio che è riuscito a sconfiggere il belga Jean. Risultato finale: 1-4.

Slitta al 10 novembre il match casalingo della Marcozzi Cagliari che ospiterà l’Apuania Carrara. Ma l’esordio ufficiale è atteso il 28 ottobre sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia con inizio alle 19:00. Nel cartellone della seconda giornata d’andata è previsto anche l’esordio casalingo del Tennistavolo Norbello che sabato alle 17:00 ospiterà la classicissima partita doppia. I ragazzi se la vedono con il TT Genova Cervino, mentre le donne, reduci dalla sonora sconfitta patita in casa della Paninolab Bagnolese, affronteranno il derby con la matricola Muravera TT, compagine che non ha ancora mostrato le sue qualità perché il match casalingo con il Castel Goffredo verrà recuperato il 22 novembre.

Venerdì 28 il Quattro Mori Cagliari, reduce dalla sconfitta casalinga con il Ciatt Prato, va a fare visita all’ASV TT Südtirol.

CAMPIONATI REGIONALI: DUE RECUPERI IN D1

Nel girone sud della D1 il Carbonia TT aggancia la vetta della classifica, condivisa con la Marcozzi, sgominando La Saetta Quartu. Combattute le prime due sfide che i padroni di casa sulcitani fanno loro al quinto parziale. Prima Enrico Bianciardi, sotto 1-2, sorpassa Gianluca De Vita; identico percorso per il suo compagno Federico Ibba alle prese con Alessandro Mercenaro. Più agevoli i due parziali successivi che permettono ai carboniesi di assicurarsi la vittoria. Luciano Macrì lascia un solo set a Giordano Sini; il piccolo Ibba è implacabile anche al cospetto di Alessandro Concu. Punto della bandiera saettino con Sini nei confronti di Bianciardi. E infine la riserva Marco Ibba porta a 5 i suoi sconfiggendo Mercenaro.

La famiglia Montalbano, in rappresentanza della Muraverese, costringe al secondo pari stagionale il Cagliari TT, muovendo finalmente la classifica. Nel match giocato al Palatennistavolo di Mulinu Becciu non basta ai locali l’ottima forma di Paolo Marinelli, autore di due punti nei confronti di Luca Paganelli e di una Luana Montalbano che in precedenza aveva prevalso su Giuseppe Curreli. Ancora meglio fa papà Pierluigi Montalbano che con un doppio 3-0 mette a tacere le velleità di Dzintars Lai (trionfante in precedenza su Paganelli) e Curreli.