Tennistavolo in Sardegna: Cronache Pongistiche del 6 ottobre 2021

CAGLIARI, 6 OTTOBRE 2021 - CAMPIONATI A SQUADRE: UNA RIPRESA TOTALE CHE NON SI VEDEVA DA MESI E MESI

Pronti, si parte. Dopo l’aperitivo a base di A2 e B femminile tutti gli altri campionati nazionali e regionali prendono il via nel prossimo week end coinvolgendo tantissimi atleti tesserati in Sardegna.

In A1 femminile saranno le solite Tennistavolo Norbello e Quattro Mori Cagliari a rappresentare l’isola. La prima sarà ospiti del Castel Goffredo domenica alle 18:00 mentre il team di via Crespellani giocherà il giorno prima, ricevuta dalla Polisportiva Bagnolese (ore 17:00).

Nella massima serie maschile la Marcozzi Cagliari fa gli onori di casa al Reggio Emilia (Palatennistavolo, sabato 9 ottobre alle 19:00); invece il Tennistavolo Norbello, come le colleghe di scuderia, si confronteranno con il Castel Goffredo, stesso giorno e stessa ora.

Sono due le rappresentanti sarde che militano in A2 maschile: La Marcozzi riceve l’Ausonia Enna (9 ottobre ore 15:30)ù; la matricola Tennistavolo Sassari esordisce nel campo amico contro il Torre del Greco (Palestra Corso Cossiga, 9 ottobre alle 16).

Si scende direttamente in B2 con un girone tutto sardo che offre le seguenti sfide:

Santa Tecla Nulvi "Coop. San Pasquale-Ad muravera TT e Santa Tecla Nulvi "Ferraripay"- A.s.d.Muraverese TT Rossa si giocano sabato alle 15:30 nel Palasport di via Roma, nel centro anglonese. Il Tennistavolo Sassari affronta la Muraverese Gialla (domenica, ore 10:00). In C1 sono impegnate due compagini: l’ITC Enrico fermi Iglesias sarà di scena sul campo del Castello Roma, il Tennistavolo Sassari esordisce in Corso Cossiga contro il TT Maccheroni (domenica ore 10:00).

La simultaneità coinvolge anche i campionati regionali che in Sardegna propongono serie C2 e D1, mentre la D2, suddivisa in quattro gironi territoriali per un totale di 21 iscritte, partirà la settimana successiva.

Di seguito le gare della C2:

09/10/2021 - ore16.45 Asd Muraverese Tennistavolo-Ad Muravera t.t.

09/10/2021 - ore16.00 A.s.d. tt Decimomannu-A.s.d. Tennistavolo Azzurra

09/10/2021 - ore16.30 A.s.d. Tennis tavolo Guspini-A.s.d. tt La Saetta

10/10/2021 - ore10.00 A.s.d. Tennistavolo Guilcier Ghilarza-A.s.d. Tennistavolo Norbello

A2 FEMMINILE: IL RENDIMENTO DELLE CINQUE PARTECIPANTI

Cinque compagini suddivise in quattro gironi. Partono tutto sommato discretamente bene le formazioni in rosa impegnate nella serie cadetta. Nel girone A il Muravera TT B parte a razzo con un significativo due su due. Un punto con recriminazioni per il Muravera TT A.

Di seguito le considerazioni del tecnico sarrabese Francesca Saiu: “Allestendo le due formazioni abbiamo pensato di attrezzarne una per tentare la promozione in A1 e l’altra con l’ambizione di salvarsi. Su espressa richiesta siamo riuscite a collocarle nello stesso girone.

L’organico della formazione B, la più forte, è composto dalla pongista romena Mihaela Encea atleta esperta e di livello che ha militato in A1. Poi c’è la cubana con cittadinanza spagnola Idalys Lovet Valdes anche lei con trascorsi nella nostra A1 femminile e Lisa Bressan n. 23 d’Italia che arriva dal Castel Goffredo club in cui ha sempre militato. Infine annovera la quartese Michela Mura, lo scorso anno tra le artefici della promozione. Ed è proprio lei che nel derby inaugurale ha perduto l’unico punto ai danni di Francesca Seu, ma ad onor del vero Micky è in ritardo con la preparazione perché lavoratrice stagionale.

Dopo aver vinto lo scontro in famiglia con due punti di Valdes Idalys e uno a testa di Encea e Bressan, la formazione B non ha avuto nessun problema neppure con il San Salvatore che è stato piegato con due punti di Bressan e i singoli di Encea e Valdes Idalys.

Nella formazione A militano, oltre a Francesca, le sue compaesane Sara Congiu, Aurora Piras con l’innesto della bosniaca under 21 Snezana Markovic, a secco di attività agonistica da oltre un anno e che di conseguenza ha pagato al suo esordio stagionale (perdendo contro Valdes Idalys), anche se poi si è riscattata nella gara che ci ha viste opposte al Verzuolo dove ha realizzato una doppietta. C’è un certo rammarico su questa contesa perché stavamo conducendo per 3-2; nell’ultima partita Aurora Piras ha perduto per 3-2 (a 9 nel quinto parziale). L’impresa è però riuscita a Sara Congiu che ha battuto la n. 35 d’Italia Sara Coates. Al momento siamo moderatamente soddisfatte e guardiamo avanti verso il secondo concentramento”.

Nel girone B comincia alla grande il Tennistavolo Norbello Blu che a Castel Goffredo infligge una sconfitta alle giovani del Tennistavolo Morelli con punti di Krisztina Nagy (2), Gohar Atoyan e Giulia Cavalli. Ma il colpaccio lo fa nella sfida successiva quando mette la museruola alle padrone di casa con altra doppietta dell’italo magiara Nagy e di Giulia Cavalli. Gohar Atoyan, sconfitta da Elena Thai Kim Lan è comunque felice per la bella prestazione offerta dal collettivo: “Volevo ringraziare la mia compagna di squadra Ana Brzan che dalla panchina è stata di grande aiuto – dice l’italo-armena - perché il suo sostegno è per me indispensabile. Anche se mi manca molto Marialucia Di Meo, mi trovo molto bene assieme alle mie compagne. Con Krisztina ci avevo già giocato lo scorso anno, stesso dicasi per Giulia che con la sua dolcezza mette tanta tranquillità. E infatti mi ha aiutata psicologicamente contro il Tennistavolo Morelli quando mi sono trovata sotto di due set e grazie ai suoi incoraggiamenti ho fatto mia una gara che ormai sentivo persa. Ringrazio lei e tutta la squadra”.

Nel girone C fa en plein di risultati il Quattro Mori Cagliari. Ecco la disamina delle gare da parte della palermitana Marina Conciauro: “Abbiamo disputato la prima gara contro l’Apuania Carrara vincendola 4-2: io e Madalina Pauliuc abbiamo ceduto alla cinese Wang Yajing. Personalmente sono molto soddisfatta della mia prestazione perché i set sono stati tutti molto tirati. In definitiva ci siamo imposte grazie ai due punti di Wei Jian con le due italiane Pamela Bellari e Matilde Bellatalla. Io e Pauliuc abbiamo fatto il resto.

Con lo stesso risultato ci imponiamo anche contro il Kras al termine di una partita molto tirata. Inizia Wei Jian con Irene Favaretto che vince 3-0; poi Madalina batte Eva Carli 3-1, e io perdo 3-0 con la mia bestia nera Martina Milic dopo tre parziali combattutissimi. Poi Madi si arrende 3-2 a Favaretto, Wei Jian ha la meglio su Martina Milic 3-1. Infine io concludo positivamente superando Eva Carli 3-1. Siamo molto contente di avere vinto entrambe le partite”.

Nel girone D Il Tennistavolo Norbello Giallo fa da padrone di casa al concentramento che lo vede impegnato prima con il PG Frassati Napoli e poi l’Ausonia Enna. Il bilancio finale è del 50% perché dopo il successo netto sulle partenopee segue la sconfitta con le siciliane, non esente da recriminazioni. Nel team giallo blu hanno giocato la neo arrivata paraguaiana Lucero Ovelar, Marialucia Di Meo, Martina Mura e Gaia Smargiassi. Ed è proprio la pongista vastese a dire la sua nel dopo gara: “Da marzo ad ottobre ho fatto appena sei allenamenti; nonostante ciò a Norbello ho comunque dato il massimo, nell’ambito delle mie possibilità. Penso di essere andata oltre le mie aspettative. Con la nuova compagna Lucero Ovelar mi sono trovata subito bene e con Marialucia siamo ormai rodate da tempo. Si è formata una ottima sintonia e questo mi piace un sacco. Credo che il nostro girone sia composto da giocatrici di buon livello e ne uscirà fuori un campionato equilibrato. Sono ottimista, mi auguro che si possa dare il meglio perché siamo brave e continuando così possiamo competere con chiunque”.

SERIE B: PER MURAVERESE E TENNISTAVOLO SASSARI L’UNICO PUNTO È NELLO SCONTRO DIRETTO

Un pareggio e una sconfitta è il consuntivo delle due compagini sarde incluse nel girone G della B femminile che ha aperto i battenti in quel di Prato.

Al presidente della Muraverese Gian Luca Mattana la disamina sul rendimento delle sue ragazze: “A differenza degli anni passati siamo stati inseriti, a sorpresa, in un girone composto da squadre toscane ed emiliane. Tutto sommato ci fa piacere perché abbiamo l’opportunità di confrontarci con nuove realtà. Verificato che il livello è salito tantissimo, più che una serie B, questo campionato lo definirei come se fosse una B1 cioè un gradino intermedio tra B e A2 e questo perché tutte le squadre possiedono almeno una giocatrice molto forte, fatta eccezione per la mia e il Tennistavolo S. Polo di Torrile (Parma). Viste le forze in campo lotteremo per non retrocedere, cercando di evitare la sesta posizione. Abbiamo cominciato contro un Tennistavolo Sassari che ha proposto la russa Stanislava Burenina, la pongista d’esperienza Elena Musio, la classe 2009 Laura Alba Pinna che ha la stessa età di mia figlia Eva e la giovane Martina Bonomo. Ho costruito la formazione per ottenere almeno un risultato di parità, dando per scontato che la loro straniera avrebbe realizzato una doppietta. E ciò è accaduto nei confronti di Eva Mattana e di sua sorella Alice. Eva che in apertura di gara aveva ceduto pure a Musio. Realizza due successi Luana Montalbano su Pinna e Martina Bonomo. Sul 3-2 per loro Alice si è imposta in tranquillità su Laura Pinna. Grazie al punto ottenuto ci lasciamo alle spalle il Parma ed è già una buona cosa. Dopo ci siamo confrontati con il Bernini Livorno dell’esperta Vasileva che a questi livelli continua ad essere molto forte. Le speranze di ottenere un altro pareggio se ne sono andate quando Alice si è arresa a Sara Truono che in passato era riuscita a sconfiggere. Da considerare che Alice non si sta allenando perché si è iscritta all’università di Pisa ed è diventata ormai atleta a mezzo servizio. Accorcia le distanze Luana su Olimpia Baggiani ma nella quarta gara in cartello Eva nulla può contro Truono e infine Vasileva liquida Montalbano per il 4-1 finale. Noi ci giocheremo la permanenza nella serie già dal prossimo concentramento quando incontreremo il Tennistavolo S. Polo”.

Per il Tennistavolo Sassari interviene Maria Elena Musio: “La squadra anche per quest'anno è diretta dal tecnico nigeriano Olawale. Oltre a me e alle mie giovani compagne Laura Alba Pinna e Martina Bonomo fa parte del collettivo la veterana Stanislava Burenina che in passato militava nella nazionale giovanile russa. Purtroppo i risultati non sono stati quelli che speravamo: abbiamo pareggiato con la Muraverese e nella partita successiva ci siamo dovute arrendere 4-2 alle Alfiere di Romagna con la fortissima giocatrice rumena Viorica Daniela Nita, Gioia Picu e Nadia Lenzi. Ho riscontrato nuovamente la presenza di giocatrici di alto livello ma sono sicura che per il prossimo concentramento riusciremo a dare il meglio di noi”.