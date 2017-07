Tensione in m5s sul caso ATAC, Raggi querela Renzi anche Casaleggio contro ex premier: non infanghi mio padre

ROMA 30 LUGLIO - Il caso Atac scuote il Campidoglio dopo le dichiarazioni dell'ex dg Rota sulle presunte 'segnalazioni indebite' che avrebbe ricevuto dall'm5s Stefàno, che querela.

"Lavoriamo per Roma e chi preferisce la polemica è fuori", avverte la Raggi. La sindaca annuncia anche lei querela ma a Renzi. Contro l'ex premier anche Casaleggio: non infanghi la memoria di mio padre.