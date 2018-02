Tensione nei cieli in Siria: F16 israeliano abbattuto, stava dando la caccia a drone iraniano

DAMASCO, 10 FEBBRAIO - Tensione nei cieli del Medio Oriente: un F16 israeliano è stato abbattuto dalla contraerei di Damasco come controrisposta ai caccia di Gerusalemme, che avevano a loro volta abbattuto un drone iraniano lanciato dalla Siria.

I due piloti a bordo del caccia sono riusciti a lanciarsi col paracadute e sono caduti in territorio israeliano, mettendosi in salvo. Uno dei due, però, è in gravi condizioni. A renderlo noto è il portavoce militare israeliano secondo cui il pilota "è stato trasportato in ospedale". Nel raid iraniano sono stati colpiti anche diversi obbiettivi nella zona di Tadmor.

La Siria ha «un pieno diritto a difendere le proprie terre ogni volta che Israele ricorre ad aggressività nei suoi confronti»: lo afferma da Gaza il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum. Il comportamento della Siria, prosegue, "è una reazione naturale all'attacco israeliano nel suo territorio, un'aggressione che peraltro continua da tempo".

Da Tel Aviv fanno sapere che "durante l'attacco contro i velivoli israeliani sono stati lanciati numerosi missili di antiaerea. I piloti di un apparecchio hanno abbandonato il loro aereo, in base alle procedure. I piloti sono atterrati in territorio israeliano dove hanno ricevuto cure mediche", riferisce il portavoce militare secondo cui sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.

Tutti i voli dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ha sono stati sospesi per breve tempo. Lo ha comunicato, citata dai media, la direzione dello scalo, secondo cui i decolli erano stati sospesi per 20 minuti. Ora, secondo la stessa fonte, tutto è rientrato nella normalità.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine nytimes.com)