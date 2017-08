Tensione sgomberi migranti, Viminale pensa all\'uso dei beni immobili confiscati a mafie

ROMA, 28 AGOSTO – Il Viminale sta studiando un piano per utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata ed adeguarli a case ospitanti migranti. La proposta si discuterà domani al Viminale in una riunione con il ministro dell'Interno Marco Minniti.



La proposta è stata studiata per evitare future tensioni simili a quelle che hanno paralizzato la capitale negli scorsi giorni, quando l’operazione di sgombero di un palazzo occupato in zona Termini, ha portato ad una vera e propria guerriglia urbana, con gli agenti in tenuta antisommossa e gravi disagi per i romani.



Durante la riunione tecnica di domani al Viminale,il ministro Minniti emanerà delle linee guida. La prossima settimana il ministro terrà un incontro anche con Virginia Raggi per discutere sul tema migranti, accoglienza e politiche abitative.



Maria Minichino

(fonte immagine repubblica.it)