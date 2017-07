Tenta di accoltellare un poliziotto, arrestato un cittadino delle Guinea

MILANO, 17 LUGLIO 2017 - Un immigrato della Guinea è stato arrestato dalla Polizia, a Milano, dopo aver tentato di accoltellare un poliziotto nei presi della stazione Centrale. L'agente, a quanto si apprende, è illeso e si sarebbe salvato grazie al giubbotto antiproiettile.

La volante della Polizia è intervenuta in Piazza Duca D'Aosta a seguito di una segnalazione di che parlava di un uomo armato di coltello che si aggirava in zona e cercava di salire su un bus turistico. Lo straniero, alla vista dei poliziotti, ha reagito aggredendo un agente di 31 anni, sferrando una coltellata alla spalla destra. Fortunatamente, è stato colpito sul giubbotto antiproiettile.

Successivamente, due poliziotti hanno bloccato e arrestato l'africano mentre l'agente colpito è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. L'aggressore si chiama Saidou Mamoud Diallo, 31 anni, e aveva un ordine di espulsione emesso dal questore di Sondrio lo scorso 4 luglio. A suo carico anche precedenti per lesioni, minacce, e resistenza a pubblico ufficiale.

"Voglio morire per Allah", avrebbe urlato mentre arrivava in questura ma, al momento, non risulterebbe che il gesto possa essere collegato ad azioni terroristiche o una possibile radicalizzazione. Ulteriori accertamenti sono in corso per capire i veri motivi dell'aggressione e se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it