Tenta di uccidere vicino dopo lite per cane che abbaia "l'uomo ferito è grave"

Tenta di uccidere vicino dopo lite per cane che abbaia 71enne arrestato da carabinieri, l'uomo ferito è grave

CAGLIARI, 29 MARZO - Esasperato dal continuo abbaiare del cane, ha litigato con il vicino e ha tentato di ucciderlo a fucilate, poi ha sparato anche a un altro residente della zona intervenuto per calmarlo. Un uomo di 71 anni, Giovanni Concas è stato arrestato per tentato omicidio plurimo. Ferito gravemente alla gamba e alla mano Luigi Cuccu, 53 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Marino di Cagliari.

L'episodio è avvenuto durante la notte in via Azuni a San Vito, ad una sessantina di chilometri dal capoluogo sardo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia, Concas durante la notte ha sentito abbaiare il cane del vicino, una cosa che a quanto pare avveniva da tempo. Esasperato, è uscito di casa per farlo smettere. Ha iniziato a discutere con il vicino Luigi Cucu, poi è entrato in casa, ha imbracciato un fucile calibro 12 ed è tonato fuori sparando contro il 53enne che è stato centrato alla gamba e a una mano, finendo a terra. Sentendo le urla, un altro residente della zona, un uomo di 68 anni è corso in strada per bloccare Concas che, ormai fuori controllo, gli ha sparato.Il colpo si è conficcato sulla portiera di un'auto parcheggiata dietro la quale il 68enne si era rifugiato. Il 71enne, non avendo più pallottole, si è avventato sul vicino ferito, colpendolo con il calcio del fucile, ma è stato bloccato dall'altra persona e poi dai carabinieri, intervenuti sul posto. Cuccu è stato trasportato in ambulanza inizialmente all'ospedale di Muravera poi al Marino di Cagliari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, la prognosi è riservata.