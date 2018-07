Tenta di violentare ragazza in strada e la picchia, arrestato a Lamezia

LAMEZIA TERME, 4 LUGLIO - Tenta di abusare di una ragazza, ma al suo rifiuto la picchia selvaggiamente. E' accaduto in pieno centro a Lamezia Terme, nei pressi di corso Nicotera, dove i carabinieri hanno tratto in arresto A.C., 22 anni. Sia il giovane che la vittima sono di nazionalità marocchina.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla violenta aggressione del ventiduenne, in evidente stato di ubriachezza. Oltre alle pattuglie dei carabinieri è intervenuto anche un militare fuori servizio, i quali hanno dovuto faticare non poco per fermare il giovane che ha reagito con violenza. Il cittadino marocchino è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.infooggi.it