Milano: giovane tenta recupero chiavi in un tombino e muore

MILANO, 12 MARZO - Un ragazzo di vent’anni è morto annegato in un tombino in via Santa Maria, ad Abbiategrasso, Milano, mentre stava cercando di recuperare le chiavi di casa cadute all'interno.

Le telecamere hanno ripreso la dinamica dell’accaduto: il giovane camminava lungo la strada con le mani in tasca, quando le chiavi gli sono cadute in un tombino, ha sollevato il chiusino e si è calato a testa in giù per recuperarle. Pochi minuti dopo avrebbe perso i sensi, probabilmente a causa dei miasmi e della posizione, e sarebbe morto annegato con le gambe che fuoriuscivano dal tombino.

I carabinieri di Abbiategrasso, coordinati da Antonio Bagarolo, hanno ricostruito la tragedia attraverso le immagini delle telecamere. Gli investigatori ammettono che se non ci fossero state le telecamere a riprendere gli ultimi tragici istanti di vita di Luca Adami, sarebbe stato davvero complicato capire sin da subito cosa è accaduto.

Chi ha visto le immagini delle telecamere ha parlato di attimi terribili, angoscianti. Due passanti, coetanei di Adami, hanno notato le sue gambe che uscivano dal tombino e hanno dato l'allarme quando ormai non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno trovato la sua auto parcheggiata a circa duecento metri di distanza dal luogo dell’accaduto.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)