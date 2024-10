Tentata aggressione a Reggio Emilia , coinvolti Eterno e Dj infu , celebrità del web

Paura e tensione venerdì sera 11 ottobre 2024 presso la stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Un episodio inquietante ha visto coinvolti tre giovani, tra cui due volti noti del panorama musicale italiano: il cantante e attore Eterno e il famoso DJ Infu, accompagnati dal loro amico Sasha Campioli, già apparso in un video musicale dello stesso Eterno.

I tre giovani si trovavano nel sottopassaggio per i binari quando, intorno alle 22:30, sono stati avvicinati da un uomo di origini marocchine che, senza apparente motivo, ha iniziato a insultarli e minacciarli, cercando di aggredirli fisicamente. L'uomo ha inseguito il gruppo, che è riuscito a mantenere la calma e a evitare lo scontro, chiamando tempestivamente la polizia mentre fuggivano dalla situazione di pericolo.

La reazione delle forze dell'ordine è stata rapida: quattro volanti della Polizia sono giunte sul posto in pochi minuti, intervenendo per mettere in sicurezza i ragazzi e fermare l’aggressore. L’individuo è stato immediatamente sottoposto a controllo. Dopo alcune ore di indagini e perquisizioni, gli agenti hanno scoperto che l'uomo aveva con sé un piccolo coltello nascosto, che avrebbe usato per minacciare i tre giovani, secondo quanto da loro dichiarato.

Fortunatamente, nessuno dei ragazzi ha riportato ferite, ma lo spavento è stato grande, soprattutto per la brutalità dell’accaduto e l'intenzione dell’aggressore di colpire.

Le autorità locali stanno ora valutando le accuse da muovere nei confronti dell’individuo fermato, che potrebbe dover rispondere di minacce aggravate e porto abusivo di armi. Il caso ha già suscitato una forte preoccupazione tra i cittadini, mettendo in evidenza il tema della sicurezza nei luoghi pubblici, come le stazioni ferroviarie, spesso scenario di episodi di violenza.

Per Eterno, DJ Infu e Sasha Campioli, il ricordo di quella serata rimarrà segnato da un incontro fortunatamente evitato grazie alla prontezza di spirito e all’efficacia dell’intervento della polizia.