Tentata truffa a Perugia: finti lingotti d'oro sequestrati dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni per tentata truffa aggravata. L'operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 da parte di un uomo di 76 anni, che ha raccontato di essere in trattativa con un ragazzo conosciuto su una piattaforma online per l'acquisto di due lingotti d'oro.
L'intervento dei militari
I Carabinieri si sono recati presso la stazione ferroviaria di Fontivegge, dove hanno individuato il 19enne mentre stava contrattando la vendita dei due presunti lingotti. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di due manufatti del peso complessivo di 81 grammi, che sono stati sequestrati.
La scoperta: lingotti di rame
Gli accertamenti successivi hanno rivelato che i lingotti erano in realtà costituiti da rame, e non d'oro come sostenuto dal venditore. La vittima ha inoltre riferito ai militari di aver già acquistato due lingotti analoghi dalla stessa persona il 10 settembre precedente, pagando la somma di 7.600 euro.
Denuncia e provvedimenti
Il 19enne è stato denunciato alla Procura di Perugia per il reato di tentata truffa aggravata. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi e responsabilità.
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