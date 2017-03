Tentato furto in un ristorante a Casaletto Lodigiano: un morto e un ferito

LODI, 10 MARZO - Un tentativo di furto nel bar-ristorante «Osteria dei amis» a Casaletto Lodigianodi è finito in tragedia quando il titolare si è accorto dei ladri ed ha preso un fucile da caccia per difendersi, sparando. Il colpo ha poi ucciso uno dei malviventi.

Il fatto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì ha visto come protagonisti almeno tre i banditi, che intorno alle 3.30 si sono introdotti nell'locale. Il ristoratore, che vive al piano superiore del bar, è stato svegliato dall’allarme e si è trovato faccia a faccia con i ladri.



Il titolare è un esperto cacciatore, ed ha estratto una delle sue doppiette usandola contro i rapinatori. La vittima è stata ritrovata in un campo a circa 200 metri dall’osteria, seminuda e senza documenti. Il proprietario del locale preso d'assalto è stato portato prima in ospedale di Lodi e successivamente è stato interrogato dagli inquirenti.

