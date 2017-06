Teramo, dottoressa uccisa: rinvenuto il corpo del presunto killer

TERAMO, 22 GIUGNO - L’uomo che avrebbe accoltellato l’oncologa Ester Pasqualoni, 53enne di Teramo, uccisa ieri pomeriggio davanti all’ospedale locale è stato rinvenuto morto suicida in un appartamento di Martinsicuro, Teramo.

La vicenda ha avuto inizio quando Ester Pasqualoni, responsabile del day hospital oncologico dell'ospedale di Sant'Omero, è stata aggredita e colpita nel parcheggio della struttura ospedaliera, alla fine del suo turno. L’offender, secondo quanto affermato da alcuni testimoni, sarebbe fuggito a bordo di un'auto, una Peugeot 206 bianca, subito dopo l’aggressione. La donna da tempo era vittima di stalking, si tratterebbe di un uomo, sulla cinquantina, contro il quale aveva anche presentato denuncia presso il Commissariato di Atri. Infatti secondo alcune indiscrezioni pare che la vittima, terminato il turno di lavoro, era solita farsi accompagnare dai colleghi alla macchina per evitare di rimanere sola.

L’uomo era ricercato da ieri per l'omicidio della dottoressa, è stato trovato morto oggi. Si tratterebbe di un pensionato di circa 62 anni. Attualmente sono in corso gli accertamenti, da parte degli inquirenti, per stabilire se effettivamente si tratta dello stalker che da qualche anno perseguitava la donna.

Caterina Apicella