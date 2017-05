Termini in tilt: passeggero, centinaia in attesa in stazione [Aggiornamenti]

Termini in tilt: passeggero, centinaia in attesa in stazione. 'Ritardi di ore e in aumento, seduti a terra, bagni chiusi'

ROMA, 20 MAGGIO - E' ancora critica la situazione alla stazione Termini di Roma, con centinaia di persone in attesa di treni in ritardo di ore, sdraiate a terra con l'unico sollievo dell'acqua e delle coperte distribuite dalla Protezione civile.

E' quanto riferisce all' ANSA un passeggero in partenza per Lecce: il suo treno avrebbe dovuto partire alle 23.58, ma al momento è segnalato con tre ore di ritardo. Situazione analoga per i passeggeri diretti a Siracusa ancora in attesa del treno delle 23, dato in ritardo di 220 minuti. Stesso ritardo viene segnalato in tabellone per il treno diretto a Bolzano, ora giunto alla stazione Termini.

La situazione - ha riferito il passeggero - si era fatta particolarmente critica per la chiusura dei bagni, poi riaperti in seguito alle proteste. Difficile anche tornare a casa, per i residenti a Roma, per la mancanza di taxi, bloccati temporaneamente dal nubifragio abbattutosi in serata sulla capitale.



AGGIORNAMENTO: Ultimi treni in partenza, verso normalità Sono partiti poco dopo le 3 della notte gli ultimi treni in partenza dalla stazione di Roma-Termini dopo una una serata di ritardi, cancellazioni e

disagi dovuti al blackout di una centralina.



Lo riferisce un passeggero rimasto, come molti altri, in attesa in stazione per circa tre ore. Il treno per Lecce è partito con un ritardo di 250 minuti, poco meno quello dei treni per Siracusa e Bolzano. I ritardi avevano costretto alcune centinaia di persone a una lunga attesa in situazioni di fortuna, alleviate dall'intervento della Protezione civile.