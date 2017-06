Terracina, uomo annega dopo aver salvato i due nipoti

TERRACINA, 28 GIUGNO - Un uomo di settantatré anni è morto ieri a Terracina mentre era in campeggio insieme ai due nipotini di otto e undici anni. Ha perso la vita quando, insieme alla nonna di un amichetto dei due bambini e un cubano si sono tuffati in mare per salvare i tre ragazzini dalle onde alte da cui non riuscivano più ad uscire. Anche la donna, di sessantacinque anni, sarebbe in gravi condizioni.

La Capitaneria di Porto e i volontari del 118 sono giunti sul posto. Hanno accertato il decesso dell'uomo, e subito dopo hanno soccorso la donna e l'uomo cubano, trasportandoli all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I tre bambini, fortunatamente, sono stati messi in salvo, e sul caso sta indagando la Guardia costiera.

“Le condizioni fisiche dei bambini sono buone. Come quelle del giovane soccorritore, che non desta preoccupazione. Serie invece le condizioni della donna di circa 65 anni ricoverata all’ospedale di Latina”, ha affermato Alessandro Poerio, il comandante, che ha spiegato che “l’incidente si è verificato nel tratto di spiaggia libera, quindi senza bagnini. Gli stabilimenti circostanti avevano tutti la bandiera rossa, a segnalare il divieto di stare in acqua.”

Chiara Fossati

immagine da lacnews24.it