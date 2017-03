Terracina, voleva uccidere la moglie e togliersi la vita: fermato 55enne

TERRACINA, 08 MARZO – Gli agenti del commissariato di polizia di Terracina ieri sera hanno arrestato un 55enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di firma per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’uomo avrebbe programmato di uccidere la donna e di togliersi la vita.

Stando alla ricostruzione della vicenda, il 55enne, operaio di un'officina meccanica, aveva costruito un'arma - assemblando pezzi di diverse pistole - che teneva nascosta in auto e aveva scritto due lettere, indirizzate ai figli e ai suoi fratelli, nelle quali dichiarava appunto la volontà di uccidere la ex moglie e di farla finita. Sia l'arma - una pistola calibro 6,65 che aveva un proiettile in canna e il caricatore pieno di munizioni - che le lettere sono state rinvenute ieri sera dalla polizia, quando l’uomo si era recato in commissariato per assolvere agli obblighi di polizia giudiziaria.

L’uomo deve ora rispondere di detenzione abusiva di arma e di tentato omicidio.

Sarà interrogato domani o al più tardi venerdì dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

[foto: ilgiornale.it]

Antonella Sica