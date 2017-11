Terremoti: Corea del Sud, 2 potenti terremoti di magnitudo 5,5 e 5,4, a Pohang "possibili tsunami"

Terremoti: Corea Sud, 2 scossE magnitudo 5,5 e 5,4, a Pohang. Seguita da un'altra 5,4, epicentro in mare a 6 km costa sudest

PECHINO, 15 NOVEMBRE - Due potenti terremoti sono stati rilevati in Corea del Sud con epicentro in mare a 6 km a nord della città di Pohang, sulla costa sudorientale: la prima scossa di magnitudo 5,5 è stata registrata verso le 14:29 locali (6:29 in Italia), seguita poco dopo da un'altra di magnitudo 5,4.

L'onda sismica è stata percepita anche a Seul, distante oltre 300 chilometri, ha riferito la Korea Meteorological Administration. Per ora non si segnalano rischi di possibili tsunami.