Terremoto, avvertita forte scossa in Molise, Abruzzo, Puglia e Campania

MONTECILFONE, 14 AGOSTO - Alle 23:48 del 14 Agosto una forte scossa di terremoto è stata avvertita in molte regioni centro-meridionali.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma, di magnitudo 4.6, è avvenuto a 6 km da Palata e Montecilfone, due comuni in provincia di Campobasso, in Molise, ad una profondità di 19 km.

La scossa è stata avvertita chiaramente in tutto il Molise, sulla costa abruzzese e pugliese, ma anche in Campania. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

In pochi minuti sui social network si sono susseguiti diversi post sull’argomento, in cui gli utenti hanno raccontato di una scossa di circa 15 secondi.



[foto: da Twitter]

Antonella Sica