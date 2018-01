Paura nel Catanzarese, terremoto di magnitudo 3.5 alle ore 19,29

LAMEZIA TERME 27 GENNAIO - Scossa di terremoto avvertita in Calabria. Epicentro a 3 km da Lamezia Terme. Vediamo dove, i dati ufficiali – Una moderata scossa di terremoto è avvenuta al sud Italia, in Calabria pochi minuti fa, alle ore 19.29 nella zona di Lamezia Terme (CZ).

La scossa ha avuto una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter ed è stata registrata soltanto a 3 km ad ovest di Lamezia Terme città.I comuni entro 10 km dall’epicentro sono: Lamezia Terme, Platania, Gizzeria, Feroleto Antico, Pianopoli tutti in provincia di Catanzaro. La scossa ha avuto una profondità di 75 km ma è stata comunque ben avvertita in città e nei comuni limitrofi. Più distante soltanto nei piani più alti delle abitazioni si è potuta sentire. Non si registrano danni a persone o cose.