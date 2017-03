Terremoto: domani ad Amatrice consegna prime casette

RIETI, 14 MARZO - Saranno consegnate domani, alle 11, al Campo Zero di Amatrice, ex Campo Lazio, dal sindaco del comune reatino colpito dal sisma Sergio Pirozzi, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, le prime 25 soluzioni abitative d'emergenza (Sae) allestite dal Consorzio nazionale servizi (Cns) per dare un tetto ad altrettante famiglie sfollate dal terribile terremoto dello scorso 24 agosto.

L’assegnazione delle casette agli sfollati era già avvenuta lo scorso 20 gennaio, tramite un'estrazione tra gli aventi diritto. Il criterio adottato dal Comune di Amatrice per l'assegnazione delle Sae prevedeva una richiesta spontanea da parte dei cittadini che ne avevano strettamente bisogno.

Poi in particolare, tra quelli ad avere la priorità nell'estrazione, sono stati coloro che avevano una disabilità del 100%, o chi aveva nel proprio nucleo familiare una persona di oltre 75 anni con almeno il 75% di disabilità. Nel comune di Amatrice sono previste, e in allestimento, altre 500 casette suddivise in 37 aree.

Maria Azzarello