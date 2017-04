Terremoto Emilia, papa Francesco visita Carpi

CARPI, 02 APRILE - Visita di Papa Francesco nelle zone colpite dal terremoto dell'Emilia nel 2012. Stamani l’elicottero del Pontefice è atterrato sul campo di rugby nonché pista di atletica ‘Dorando Pietri’ di Carpi.

Due i momenti nodali della visita: la messa che sarà celebrata questa mattina in Piazza Martiri, nella cittadina emiliana, e l'incontro con le popolazioni terremotate questo pomeriggio a Mirandola. Nell'immensa spianata davanti alla Cattedrale, inaugurata dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, tanti fedeli sono giunti intorno alle 3 del mattino; altri si sono accampati sin da mezzanotte per aspettare il Pontefice.

Duecento le persone operative, tra volontari disponibili ad aiutare coloro che chiedono informazioni e soccorritori professionisti, di 118, Croce Rossa e Anpas. "Noi - racconta Annamaria Bulgarelli, carpigiana presente in piazza con il figlio - siamo qui dalle 3, ma c'è chi è arrivato prima. Quella del Papa è una presenza forte: la sua è una vicinanza che si sente forte, come quella di un padre. E' davvero, come diceva, il pastore in mezzo alle sue pecore, il pastore che odora delle sue pecore. Ci porta la speranza e la fede: è lui che tiene insieme le anime della Chiesa, è lui che occupa gli spazi con la sua presenza, lasciando un segno".

Per la visita modenese del Papa sono stati preparati in Piazza Martiri, davanti alla Cattedrale, 15.000 posti a sedere. Previste inoltre altre aree con posti in piedi e maxischermi. Dopo aver celebrato la messa domenicale, il Papa reciterà l'Angelus per poi pranzare all’interno del Seminario vescovile e incontrare sacerdoti, seminaristi e religiosi.

Nel pomeriggio, il trasferimento in auto a Mirandola, dove Papa Francesco visiterà il Duomo, ancora inagibile dopo il sisma del 2012, e terrà un discorso nella piazza attigua. Ultima tappa sarà la parrocchia di San Giacomo Roncole, per un omaggio alla stele dedicata alle vittime del terremoto, prima del rientro in Vaticano con il decollo dell'elicottero previsto per le 17.30 dal vicino campo sportivo.

Luna Isabella

(foto da mezzo-pieno.it)