Terremoto: Franceschini, mai dimenticarci zone colpite sisma

L'AQUILA, 20 DICEMBRE - "Siamo vicini alle elezioni politiche, quando ci sono le elezioni non sappiamo mai chi vincera' e chi andra' a governare, ma dobbiamo tutti prendere un impegno: nemmeno per un minuto e nemmeno per un giorno dobbiamo dimenticarci di L'Aquila e delle altre zone colpite dal sisma".

Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, a margine della cerimonia di restituzione alla città capoluogo dell'Abruzzo, della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Il terremoto dell'Aquila del 2009 è stato un episodio di una lunga catena di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e terminati nel 2012, con epicentri nell'intera area della città, della conca aquilana e di parte della provincia dell'Aquila (bassa Valle dell'Aterno, Monti della Laga e Monti dell'Alto Aterno).

La scossa principale, verificatasi il 6 aprile 2009 alle ore 3:32, ha avuto una magnitudo momento pari a 6.3, con epicentro in località Colle Miruci, a Roio, nella zona compresa tra le frazioni di Roio Colle, Genzano e Collefracido, interessando in misura variabile buona parte dell'Italia Centrale.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.infooggi.it