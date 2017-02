Terremoto, Gentiloni in Abruzzo: "Ce la faremo, vi staremo vicini"

MONTORIO AL VOMANO, 7 FEBBRAIO - "Ce la faremo, vi staremo vicini". È così che il Premier Paolo Gentiloni si è rivolto, cercando di dare conforto, a due cittadine di Montorio al Vomano, Annalida e Pina, abitanti del paese colpito dal sisma del Centro Italia. Le donne hanno invocato l'aiuto del capo dell'Esecutivo per gli esercizi commerciali e l'altra per ristrutturare la sua casa dove vive, nonostante gli ingenti danni provocati dal terremoto.

Da Montorio al Vomano, località in provincia di Teramo, è iniziata la prima tappa del Presidente del Consiglio in Abruzzo. Nel viaggio nelle zone colpite dal sisma e dal maltempo, Gentiloni è stato accompagnato dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dal commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dal prefetto, Graziella Patrizi, dal sindaco Gianni Di Centa, dal vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli.

"Servono provvedimenti shock, a un malato grave non serve una cura con l' aspirina". Con queste parole il sindaco di Montorio, Gianni Di Centa, si è rivolto al Premier per spiegare la situazione di oggettiva difficoltà della comunità locale dopo gli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi e del maltempo che ha colpito il teramano a metà gennaio.

Terminato il colloquio con il primo cittadino di Montorio, Paolo Gentiloni si è recato a Teramo per una riunione che si terrà nel Palazzo della Provincia durante la quale parlerà con tutti i sindaci del territorio.

Luigi Cacciatori

Immagine da siciliainformazioni.com