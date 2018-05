Terremoto: inchiesta crollo campanile Accumoli, sequestrati documenti

ACCUMOLI, 30 MAGGIO - I carabinieri del comando provinciale di Rieti hanno posto sotto sequestro alcuni nuovi documenti relativi ai lavori di ristrutturazione del campanile di Accumoli, paese della provincia di Rieti che fu epicentro del terremoto del 24 agosto 2016, nel cui crollo morì un intero nucleo familiare.

Il sequestro, disposto dai magistrati della Procura di Rieti, è avvenuto nella vecchia sede comunale, nel cuore della zona rossa. Il recupero dei documenti posti sotto sequestro e' stato sollecitato dai legali difensori del sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, iscritto nel registro degli indagati assieme ad altre 6 persone per il crollo del campanile.

Il recupero dei documenti è stato effettuato dai vigili del fuoco. In merito alle indagini, già concluse nelle settimane scorse, si attende nelle prossime ore in pronunciamento del gup del tribunale di Rieti sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pubblici ministeri per tutti e 7 gli indagati.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.samitainformazione.it