Terremoto Ischia, lieve scossa di magnitudo 1.9

ISCHIA 23 AGOSTO – Una nuova lieve scossa di magnitudo 1.9 è stata avvertita questa mattina dagli abitanti di Casamicciola e Lacco Ameno ad Ischia.

Secondo quanto riferito, dopo il lieve sisma avvenuto questa mattina alle ore 5.00, diverse persone del luogo sarebbero scese in strada dopo aver trascorso una notte tranquilla.

Avviate subito le verifiche su eventuali nuovi cedimenti, anche se al momento non sarebbero stati rilevati danni alle strutture dell’isola o a persone.

Risulterebbero circa duecento gli ospiti negli alberghi ancora in attesa di verifiche di agibilità per le proprie case. Incerto invece il numero complessivo degli sfollati, molti dei quali avrebbero deciso di trascorrere le notti all’interno delle tende del campo sportivo Monte Tabor di Casamicciola.

“E’ un campo di appoggio per chi ne avesse bisogno, non una tendopoli”, avrebbe sottolineato la Protezione civile in seguito alla decisione di molti isolani di non volersi allontanare dalla propria abitazione, confermando inoltre che “ci sarebbe stato posto per tutti in albergo”.

Alessia Terzo

Immagine da ischiareview.com