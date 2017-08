Terremoto Ischia, Procura valuta ipotesi disastro e omicidio colposo

ISCHIA, 23 AGOSTO – Nuove valutazioni della Procura di Napoli sull’inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo plurimo dopo i danni causati dal terremoto di lunedì sera nell’isola di Ischia.

“Sono nel quadro ordinario delle valutazioni possibili di questo momento”, avrebbe affermato il Capo della procura di Napoli, Giovanni Melillo, ai microfoni di “6 su Radio 1”.



Riguardo il possibile legame tra il crollo di alcuni edifici e l’abusivismo edilizio ad Ischia, Melillo avrebbe inoltre specificato che si tratterebbe di un “fenomeno straordinariamente grave e come tale va affrontato”. “La dimensione di necessità- avrebbe ancora continuato il Capo della procura- è nettamente inferiore a quella speculativa e strettamente criminale del fenomeno dell’abusivismo edilizio”.

Commento anche da parte del sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, durante un’intervista a QN, il quale avrebbe confermato che “l'abusivismo non c'entra niente in questo terremoto, i giornalisti che lo dicono sono dei disgraziati”, confermando inoltre di non negare “che ci sia abusivismo, come in tutta Italia, ma definirci capitale dell'abusivismo è un affronto al popolo di Casamicciola. Quelle venute giù son case vecchie di cent'anni”.

Secondo quanto esposto da Castagna a Casamicciola “ci sono sicuramente case condonate. E allora? Condonate significa messe in regola, il proprietario ha ammesso di aver costruito qualcosa in difformità e ha pagato una sanzione, come previsto dalla legge. Vogliamo criminalizzarli per questo?”.

“Noi siamo zona sismica- avrebbe proseguito il primo cittadino- quindi tutte le nuove case e gli interventi sulle case esistenti sono a norma», o almeno «dovrebbero essere fatti a norma”, terminando il proprio discorso sottolineando che “se qualcuno non lo fa, e ci sarà pure, sbaglia. Ma da qui a gettare la croce addosso su Casamicciola, ce ne corre.

Alessia Terzo

immagine da youtube.com