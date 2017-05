Terremoto, la Regione Marche stanzia 5 milioni per la nuova scuola di Matelica

MATELICA, 23 MAGGIO 2017 - La Regione Marche ha stanziato 5 milioni di euro per la costruzione della nuova scuola antisismica di Matelica, in provincia di Macerata, città natale di Enrico Mattei, fondatore e storico presidente dell'Eni.

Il nuovo plesso ospiterà le classi della scuola Primaria e sarà realizzato in via Spontini. A dare la tanto attesa notizia è stato il sindaco della cittadina Alessandro Delpriori. "Esprimo grande soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto - dichiara il primo cittadino - perchè il nuovo istituto era diventato una priorità per la nostra cittadina dopo le scosse di terremoto dell'ottobre scorso.

"Occorre garantire sicurezza ai bambini e a tutto il personale docente delle scuole - prosegue Delpriori - E questo progetto rappresenta anche un investimento sul futuro della nostra comunità".

A tal proposito, nella cittadina del maceratese si terrà , giovedì 25, un convegno sulla ricostruzione post-sisma al quale parteciperà anche il capo della protezione civile delle Marche, Cesare Spuri.

Daniele Basili

immagine da matelicaturismo.it