Terremoto: Molise, scuole chiuse di ogni ordine e grado in 17 comuni Basso Molise

CAMPOBASSO, 26 APRILE - Scuole di ogni ordine e grado chiuse, oggi, in 17 comuni del Basso Molise, dopo le scosse di terremoto che si sono susseguite per tutta la giornata di ieri.

Attivita' didattica sospesa a Termoli, Guglionesi, Acquaviva, Guardialfiera, Montenero, Palata, Petacciato, Castelmauro, Tavenna, Larino, Portocannone, San Giacomo, San Martino, Campomarino, Ururi, Montorio nei Frentani, San Giacomo degli Schiavoni. I controlli effettuati dai tecnici municipali e dei vigili del fuoco non hanno riscontrato danni agli edifici. Monitorata la diga in terra battuta del Liscione, che si trova sopra l'epicentro della scossa piu' forte registrata ieri mattina. Molise Acque ha reso noto che non sono state riscontrate criticita'.