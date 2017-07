Terremoto, nella notte scossa di 4.2 con epicentro tra Campotosto e Amatrice

AMATRICE, 22 LUGLIO - Una nuova scossa di terremoto ha fatto tornare la paura tra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato rilevato alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 14 km di profondità mentre l'epicentro è stato a 3 km da Campotosto (L'Aquila), 8 da Amatrice (Rieti) e 12 da Crognaleto (Teramo).

La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non sono stati segnalati danni alle abitazioni o feriti. Lo ha confermato anche la Protezione civile in una nota. La Sala situazione Italia del Dipartimento si è messa subito in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile, per le verifiche del caso.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infoooggi.it)