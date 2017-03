Terremoto, paura in Friuli: scossa di magnitudo 2.7

VENZONE, 23 MARZO – Attimi di paura nel primo pomeriggio in Friuli. Intorno alle 14:10 una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale del Dipartimento centro di ricerche sismologiche di Udine e avvertita chiaramente dalla popolazione di diversi paesi.

L’epicentro è stato individuato quattro chilometri a est di Venzone (a 11 km di profondità), paese simbolo della ricostruzione dopo il terribile sisma che nel 1976 devastò il Friuli.

Non si sarebbero registrati danni a cose o persone, ma sono in corso tutti i controlli.

Secondo le testimonianze, la scossa è stata preceduta da un boato che si è udito distintamente: poi la terra ha tremato per alcuni secondi.



[foto: messaggeroveneto.gelocal.it]

Antonella Sica