Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 a Caldarola

CALDAROLA, 25 AGOSTO - Caldarola, in provincia di Macerata, è stata colpita questa mattina alle 5.44 da una piccola scossa di magnitudo 3.3.

In seguito alla prima scossa se ne è verificata un’altra di assestamento alle 7.22 di 2.5 gradi della scala Richter.

Secondo quanto riferito dal sindaco del paese, Luca Giuseppetti, non si sono registrati ulteriori danni. La sua dichiarazione è però stata anche a carattere critico. Ha infatti affermato che “qui, a Caldarola e in provincia il terremoto continua, tutti i giorni, la scossa si è sentita eppure di noi non parla nessuno. Amatrice, Norcia... per i media noi non esistiamo”.

Chiara Fossati

immagine da postbreve.it