Terremoto, scossa magnitudo 3.6 nei pressi di Trento

TRENTO, 9 FEBBRAIO - Si è registrata nella mattinata di oggi, alle ore 9.14, una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a circa 3 km da Vallarsa (Trento). La comunicazione è arrivata direttamente da INGV, con un epicentro localizzato a una profondità di 11 km.

Gli altri comuni coinvolti riguardano anche il Veneto, nei pressi della provincia di Vicenza: Posina (8 km), Valle del Pasubio (9 km), Recoraro Terme e Laghi (10 km). L’epicentro sarebbe tuttavia nella norma, secondo la sismologa di INGV Lucia Margheriti: «E’ una zona di media pericolosità sismica, nella quale terremoti della stessa intensità sono stati registrati negli anni passati».

La scossa non ha tuttavia riportato danni né feriti. La zona, dopotutto, non presenta particolari allarmismi considerata la posizione: «E’ una zona nella quale non risultano terremoti forti» - ha riferito la sismologa. Maggiore intensità infine, è stata avvertita nelle aree di Garda e Montello, nei pressi di Treviso.

foto da: meteoweb.eu

Cosimo Cataleta