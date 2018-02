Terremoto Taiwan: nove i morti accertati, ma ancora decine di dispersi

HUALIEN (TAIWAN), 8 FEBBRAIO - Nove i morti, più di 60 i dispersi. Sono i numeri del terremoto di magnitudo 6.2 che ieri notte ha colpito Taiwan e in particolare la città costiera di Hualien. Strade fortemente danneggiate, linee elettriche saltate, edifici distrutti o inclinati. I feriti - fanno sapere dal Centro operativo delle emergenze - sono 260, mentre più di 31.000 persone sono rimaste senza elettricità né acqua nelle proprie abitazioni.

Le ultime ore non sono state semplici per i soccorritori, che hanno dovuto fare i conti con le forti piogge abbattutesi su Hualien. Intanto si aggravano le condizioni di uno degli edifici più danneggiati dal sisma, lo Yun Men Tsu Ti, già inclinato e che sta ulteriormente cedendo: è a rischio crollo. Proprio ai piani più bassi dell'edificio, al momento del terremoto, si sarebbero trovate almeno tredici persone, ospiti in un bed and breakfast e attualmente tra i dispersi.

Nella prima mattina di ieri è arrivata a Hualien la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che ha supervisionato le operazioni di soccorso e promesso tutti gli sforzi possibili per salvare i sopravvissuti. Papa Francesco ha invece espresso la propria solidarietà alla popolazione e ai soccorritori. Il forte terremoto fa seguito a un intenso sciame sismico: negli ultimi tre giorni si erano registrate più di venti scosse giornaliere, fino a quella più intensa e devastante della scorsa notte.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilpost.it