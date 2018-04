Terremoto: Terrore migliaia fuggiti in strada

ASCOLI PICENO 10 APRILE - Il terremoto di questa mattina con epicentro a Muccia, e' iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno poi deciso di uscire di casa per evitare pericoli.



L'Amministrazione comunale ha scelto di riaprire i dormitori in via precauzionale, mentre sono in corso gia' in queste ore controlli e verifiche sugli edifici, per accertarsi dell'entita' degli eventuali danni. Non sono segnalati feriti.

La scossa delle 5,11 ha fatto tremare tutta la regione, dall'Appennino alla costa adriatica, da Fano fino ad Ascoli Piceno. Qui molti cittadini sono stati svegliati all'alba dal nuovo evento sismico, con il mobilio interno alle abitazioni che ha sussultato per alcuni attimi. All'evento principale sono poi seguite una decina di repliche minori. Nell'entroterra maceratese, ma in tutte le Marche sta tornando la paura tra la popolazione residente.

A Muccia e dintorni, da Pieve Torina a Serravalle, la sequenza sismica in azione da settimane sta facendo registrare terremoti di intensita' sempre maggiore, con magnitudo che si pericolosamente avvicinando al 5 grado Richter. Trenitalia ha sospeso momentaneamente la circolazione dei convogli sulla linea Civitanova-Macerata per svolgere dei controlli sulla linea.